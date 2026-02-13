Menü Kapat
TGRT Haber
Coinbase’e satış şoku! İşlem gelirleri eridi

Kripto piyasasındaki sert satış dalgası Coinbase’i de vurdu. İşlem gelirleri yüzde 37 gerilerken şirket yılı son çeyrekte 666 milyon doları aşan zararla kapattı.

Coinbase’e satış şoku! İşlem gelirleri eridi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 10:00

piyasalarında esen sert rüzgâr, dünyanın en büyük borsalarından biri olan Global’ın bilançosuna da doğrudan yansıdı. Yılın son çeyreğinde artan satış baskısı, yatırımcı iştahını zayıflattı. Bunun sonucu olarak şirket, çeyreği zararla kapatmak zorunda kaldı.

Piyasadaki oynaklık zaman zaman işlem hacmini yukarı taşıyabiliyor, evet. Ancak bu kez tablo farklıydı. Yatırımcılar daha temkinliydi. İşlemler azaldı, gelirler geriledi.

İŞLEM GELİRLERİ SERT DÜŞTÜ

Satış dalgası derinleştikçe Coinbase’in en önemli gelir kalemi olan işlem gelirleri de aşağı yönlü hareket etti. Şirketin işlem gelirleri, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 1,56 milyar dolar seviyesinden 982,7 milyon dolara düştü.

Bu da yaklaşık yüzde 37’lik bir daralmaya işaret ediyor. Rakamlar açıkçası net: Hacim küçüldü, gelir azaldı.

Sektördeki dalgalanma dönem dönem yatırımcıların portföylerini yeniden dengelemesine yol açsa da, yılın son çeyreğinde bu dinamik Coinbase lehine işlemedi. Yani piyasa hareketliydi ama şirket için kazançlı bir hareketlilik değildi.

666 MİLYON DOLARI AŞAN ZARAR

Coinbase, söz konusu çeyrekte 666,7 milyon dolar net zarar açıkladı. Hisse başına zarar ise 2,49 dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın aynı döneminde şirket 1,29 milyar dolar ya da hisse başına 4,68 dolar zarar bildirmişti. Rakamlar karşılaştırıldığında zarar kaleminde iyileşme var gibi görünse de, gelirlerdeki sert düşüş şirketin operasyonel baskı altında kaldığını gösteriyor.

