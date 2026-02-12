Bitcoin ve Ethereum için sert uyarı: Düşüş bitmedi

Standard Chartered, kripto piyasasında gerilemenin sürebileceğini açıkladı. Bankaya göre Bitcoin 50 bin doları, Ethereum ise 1.400 doları görebilir. Yıl sonu hedefleri de aşağı çekildi.

Kripto para piyasasında dalgalı seyir sürerken, dikkat çeken bir değerlendirme İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered’dan geldi. Banka, düşüş trendinin henüz tamamlanmadığını düşünüyor. Hatta önümüzdeki birkaç ay içinde piyasada dip seviyelerin görülebileceğini öngörüyor.