Bitcoin ve Ethereum için sert uyarı: Düşüş bitmedi

Standard Chartered, kripto piyasasında gerilemenin sürebileceğini açıkladı. Bankaya göre Bitcoin 50 bin doları, Ethereum ise 1.400 doları görebilir. Yıl sonu hedefleri de aşağı çekildi.
Kripto para piyasasında dalgalı seyir sürerken, dikkat çeken bir değerlendirme İngiltere merkezli bankacılık devi Standard Chartered’dan geldi. Banka, düşüş trendinin henüz tamamlanmadığını düşünüyor. Hatta önümüzdeki birkaç ay içinde piyasada dip seviyelerin görülebileceğini öngörüyor.
Bu tabloya göre Bitcoin’in 50.000 dolara, Ethereum’un ise 1.400 dolara kadar gerilemesi ihtimal dahilinde. Açıkçası bu senaryo, özellikle son aylarda kayıp yaşayan yatırımcılar için pek iç açıcı görünmüyor.
Standard Chartered yalnızca kısa vadeli beklentilerini değil, yıl sonu tahminlerini de revize etti. Daha önce Bitcoin için 150.000 dolar seviyesini işaret eden banka, bu beklentisini 100.000 dolara düşürdü.
Ethereum tarafında da benzer bir geri adım var. 7.500 dolarlık yıl sonu tahmini 4.000 dolar olarak güncellendi. Yani banka, kripto piyasasında toparlanmanın beklenenden daha sınırlı olabileceğini düşünüyor.
Halihazırda Bitcoin yaklaşık 67.650 dolar seviyesinde işlem görüyor. Lider kripto para, ekim ayından bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybetti. Bu da yatırımcı güveninin ciddi şekilde sarsıldığını gösteriyor.
Ethereum ise 1.980 dolar seviyesinde. Aynı dönemde yaklaşık yüzde 60 oranında gerilemiş durumda. Özellikle Ethereum’daki bu sert düşüş, piyasadaki risk iştahının ne kadar zayıfladığını ortaya koyuyor.