Tokat'ta 22 kişinin yaralandığı kaza kamerada!

Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde minibüsün otomobile çarpması ve devrilmesi yer alıyor. Zile Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrencileri Turhal ilçesine götüren H.P. yönetimindeki 60 AGK 983 plakalı minibüs, dün Zile-Turhal kara yolu Emirören köyü yol ayrımında R.K. idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra devrilmişti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kazada minibüsteki 22 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırılmıştı.