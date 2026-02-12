Geri geri çıkan kamyonete kurşun gibi çarptı! 2 kişinin ağır yaralandığı kaza kameralara yansıdı

Kategoriler
Antalya Manavgat’ta geri manevra yapan kamyonete çarpan motosiklette bulunan sürücü ve yolcu ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Manavgat ilçesi Demokrasi Bulvarı'nda seyir halinde olan Hüsamettin K.'nın kullandığı motosiklet, geri manevra yaparak yola dönmeye çalışan Ramazan A.'nın kullandığı kamyonete arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada motosiklet sürücüsü Hüsamettin K. ve arkasında oturan Hasan E.A. yaralandı. Olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.