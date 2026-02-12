Meksika'da toplu mezarlarda çok sayıda ceset bulundu

Kategoriler
Meksika’da Federal Başsavcılık Ofisi’ne (FGR) bağlı ajanlar, Sinaloa eyaletinin Concordia ilçesine bağlı El Verde yerleşim biriminde tespit edilen toplu mezarlarda çalışma yürütüyor.
Söz konusu mezarlarda 14'ten fazla ceset ve insan kalıntısı tespit edildi. Bulunan kalıntılardan en az 5’inin, 23 Ocak'ta Concordia'nın dağlık bölgesinde kaybolan 10 madenciye ait olduğu belirlendi.
Çalışmalar üç kademeli federal güvenlik çemberiyle sürdürülüyor.