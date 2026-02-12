EYT sonrası emekli sayısı düşüyor! Özgür Erdursun, 12 yıl bekleyecek kesimi açıkladı

14 Ocak 2025 itibarıyla vergi indirimine dayalı engelli emekliliği kaldırıldığını belirten Erdursun, "Engelli emekliliğinde artık yalnızca çalışma gücü kaybı esas alınıyor. Sonuç olarak: Engellilik oranı %40 ve üzeri olsa bile, çalışma gücü kaybı yoksa, yaş şartı olmadan emeklilik mümkün değil, bu da demektir ki: %40 ve üzerinde vergi İndirim belgesi ya da raporu olup çalışma gücü kayıp oranı %40’ın altında olanlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını bekleyecek, normal emeklilikte kadınsa 58, erkekse 60 yaşını bekleyecek. Engelli statüsünden emeklilik başvuruları çok ciddi biçimde aza­lacak. Uzun yıllar boyunca emekli­lik müracaatı yok denecek kadar az olacaktır"

