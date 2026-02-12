Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

EYT sonrası emekli sayısı düşüyor! Özgür Erdursun, 12 yıl bekleyecek kesimi açıkladı

Şubat 12, 2026 09:21
1
EYT sonrası emekli

Emek­lilik sistemi uzun süredir tartışılıyor. Emekli maaşlarının yetersizliği, en düşük emekli maaşındaki kişi birikimi neticesiyle sistemin bu yükü kaldıramayacağı düşünülüyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye’de emekli sayısı­nın artış döneminin sona erdiğini duyurdu.

2
SGK verileri

Türkiye'nin, hala genç ve çalışabilir nüfusu yüksek bir ülke olduğunu ifade eden Erdursun, bu du­rumun SGK verilerine de açıkça yan­sıdığını söyledi.
 

3
Zorunlu sigortalı emekli

Zorunlu sigortalı (4A–4B–4C) çalışan sayısındaki değişime ba­kıldığında, 2021’den 2022’ye çalışan sa­yısı %6,5 arttı, 2023 sonrası dönemde kısa süreli dalgalanmalar yaşansa da 2024 ve 2025’te çalışan sayısı yeniden artış trendine girdi. Yani çalışan sayısı azalmıyor. Genç nüfusun işgücüne katılı­mı sürüyor, sosyal güvenlik sistemini bes­leyen ana kaynak zayıflamıyor. " dedi.
 

4
emekli sayısı

Erdursun, bu tablonun, “çalışan sayısı düşü­yor” iddiasının istatistiksel bir karşılığı olmadığını gösterdiğini ifade etti.

 

5
Kendi primleriyle emekli aylığı

Erdursun, "Kendi primleriyle emekli aylığı alanların artış oranlarına bakıldı­ğında ise emekli sayısı artık hızlanarak artmıyor, aksine yavaşlıyor" dedi.
 

6
EYT Emeklilik

EYT SONRASI BAŞVURU AZALDI

Emeklilik için müracaat edenlerin sayısına bakıldığında ise "EYT sonrası başvurular önce zirve yaptı, ardından hızla düşmeye baş­ladı. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu düşüş daha da belirginleşecek" diyerek tabloyu özetledi.
 

7
EYT

Erdursun, EYT’den kalan son grupların da emeklilik hakkını kullandıktan sonra, sistemin ta­mamen 9 Eylül 1999 sonrası re­jime gireceğini söyledi.
 

8
EMEKLİ OLMAK

Erdursun, "Mevcut yasal sistemde 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olan kadınlar 58 yaşını, erkekler 60 yaşını beklemek zorunda. Bu durumun sonucu çok nettir: Önümüzdeki birkaç yıl sınırlı sayıda emeklilik başvurusu daha olacaktır. Ancak ardından 8–10 yıl, hatta 10–12 yıl boyunca, milyonlarca sigortalı için emeklilik fiilen mümkün olmaya­caktır" dedi.
 

9
Engelli emekliliği

14 Ocak 2025 itibarıyla vergi indirimine dayalı engelli emekliliği kaldırıldığını belirten Erdursun, "Engelli emekliliğinde artık yalnızca çalışma gücü kaybı esas alınıyor. Sonuç olarak: Engellilik oranı %40 ve üzeri olsa bile, çalışma gücü kaybı yoksa, yaş şartı olmadan emeklilik mümkün değil, bu da demektir ki: %40 ve üzerinde vergi İndirim belgesi ya da raporu olup çalışma gücü kayıp oranı %40’ın altında olanlar kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşını bekleyecek, normal emeklilikte kadınsa 58, erkekse 60 yaşını bekleyecek. Engelli statüsünden emeklilik başvuruları çok ciddi biçimde aza­lacak. Uzun yıllar boyunca emekli­lik müracaatı yok denecek kadar az olacaktır"
 

10
Emekli sayısı

Tüm veriler ve oranlar birlik­te okunduğunda çalışan sayısının artmaya devam ettiğini vurgulayan Erdursun, "Genç nüfus sistemi besliyor. Emekli sayısındaki artış hızı düşüyor. Emeklilik başvuruları hızla azalıyor. Önümüzdeki 8–12 yıl emeklilik açısından sessiz bir dönem olacak" dedi.
 

11
Emekli sayısı

Erdursun, bu tablo karşısında "Emekli sayısı çok fazla, sis­tem bunu kaldıramaz, böyle gi­derse SGK batar” söyleminin veri­lerle örtüşmediğini açıkladı.

 

12
Ödenen primler

Erdursun, Ödenen primlerin, çalışma sürelerinin, prim gün sayılarının emekli aylığına olumlu etkisi ile dolaylı olarak kayıt dışı çalışmaların önüne de geçilebileceğini vurguladı.
 

13
2026’da Sosyal Güvenlik Sis­temi

2026’da Sosyal Güvenlik Sis­temi gelirlerinin giderlerinden daha fazla olacağını söyleyen uzman isim, bu aradaki farkın emek­li aylıklarına yansıtılabileceğini söyledi.

 

14
ödenen sigorta primleri

Erdursun ayrıca "Milyonlarca çalışan adına ödenen sigorta primleri 2026’da ortalama %30 oranında artmış­ken emekli aylıklarına ortalama %15 artış yapılmıştır. Bu nedenle 2026’da Sosyal Güvenlik Kurumu gelir gider dengesi açısından en iyi dönemini yaşayacaktır" diyerek konunun kilit noktasının altını çizdi.

