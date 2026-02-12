Meksika kızamıkla mücadele ediyor! Salgına karşı aşılama seferberliği

Kategoriler
Meksika'nın başkenti Meksiko'da, ülke genelinde 9 binden fazla vakaya ve en az 28 kişinin ölümüne neden olan kızamık salgınına karşı aşılama kampanyası başlatıldığı bildirildi.
Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) tarafından bölge genelinde yayımlanan uyarı üzerine, şehir genelinde sabit ve mobil aşılama noktaları kuruldu.
Aşılama kampanyasıyla salgını kontrol altına almak, can kayıplarının önüne geçmek hedefleniyor.