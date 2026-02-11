Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi'nin atanması bugünün konuşulan en önemli gelişmesiydi.

HABERİN ÖZETİ Fatih Atik 3 bakanın daha değişeceğini duyurdu! Emeklilerle ilgili de bir detay var Adalet ve İçişleri Bakanlıklarına yapılan atamalarla kabine değişikliği başlarken, TGRT Haber'den Fatih Atik Ticaret, Aile ve Çalışma Bakanlıklarında da değişim beklendiğini duyurdu. Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi atandı. TGRT Haber'den Fatih Atik, 3 bakanın daha değişeceğini iddia etti. Değişim beklenen bakanlıklar Ticaret, Aile ve Çalışma olarak belirtildi. Kabine değişikliğinin, seçime odaklı gündem ve emeklilere yönelik reform adımlarıyla ilişkili olduğu vurgulandı.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında Fatih Atik'ten sarsıcı kulis bilgileri paylaşıldı. Atik, 3 bakanın daha değişeceğinin konuşulduğunu söyledi.

"DİĞER BAKANLIKLARDA DA DEĞİŞİM BEKLENİYOR"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Atik, "Adalet ve İçişleri Bakanlıklarındaki değişiklik uzun zamandır bekleniyordu." derken "Sadece bununla sınırlı değil. Diğer bakanlıklarda da değişim olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

"SAYI DAHA DA ARTAR BELKİ..."

"Bunun takdiri tabii ki Sayın Cumhurbaşkanına ait." diyen Atik "Kim gelir, ne zaman gelir, onları bilmiyorum ama benim duyduğum Ticaret Bakanlığı'nda, Aile Bakanlığı'nda, Çalışma Bakanlığı'nda değişiklikler olabileceği söyleniyor. Bu sayı daha da artar belki bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

"EMEKLİLERLE İLGİLİ ATILACAK ADIMLAR VAR"

"Önümüzdeki dönem artık tamamen seçime odaklı bir gündem oluşacak." diye sözlerini sürdüren Atik, emeklilerle ilgili yapılacak düzenlemeye de dikkat çekti.

Atik, konuşmasında şu cümleleri sarf etti: "Özellikle bu yılın ikinci yarısından itibaren kabinenin performansı ve reform anlayışı daha farklı bir şekilde sahaya yansıtılacak. O reformların başında da işte emeklilerle ilgili atılacak adımlar var. O nedenle bu bakanlıklardan sosyal yardımlarla ilgili birtakım adımlar atılacak. Belki öyle değişiklik olabilir diye Ankara'da konuşuluyor, kabine değişikliğinin devam edeceği şeklinde beklentiler var."