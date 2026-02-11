Fatih Atik 3 bakanın daha değişeceğini duyurdu! Emeklilerle ilgili de bir detay var

Kategoriler
Adalet Bakanlığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi'nin atanması bugünün konuşulan en önemli gelişmesiydi.
Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında Fatih Atik'ten sarsıcı kulis bilgileri paylaşıldı. Atik, 3 bakanın daha değişeceğinin konuşulduğunu söyledi.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Atik, "Adalet ve İçişleri Bakanlıklarındaki değişiklik uzun zamandır bekleniyordu." derken "Sadece bununla sınırlı değil. Diğer bakanlıklarda da değişim olması bekleniyor." ifadelerini kullandı.
"Bunun takdiri tabii ki Sayın Cumhurbaşkanına ait." diyen Atik "Kim gelir, ne zaman gelir, onları bilmiyorum ama benim duyduğum Ticaret Bakanlığı'nda, Aile Bakanlığı'nda, Çalışma Bakanlığı'nda değişiklikler olabileceği söyleniyor. Bu sayı daha da artar belki bilmiyoruz." şeklinde konuştu.
"Önümüzdeki dönem artık tamamen seçime odaklı bir gündem oluşacak." diye sözlerini sürdüren Atik, emeklilerle ilgili yapılacak düzenlemeye de dikkat çekti.
Atik, konuşmasında şu cümleleri sarf etti: "Özellikle bu yılın ikinci yarısından itibaren kabinenin performansı ve reform anlayışı daha farklı bir şekilde sahaya yansıtılacak. O reformların başında da işte emeklilerle ilgili atılacak adımlar var. O nedenle bu bakanlıklardan sosyal yardımlarla ilgili birtakım adımlar atılacak. Belki öyle değişiklik olabilir diye Ankara'da konuşuluyor, kabine değişikliğinin devam edeceği şeklinde beklentiler var."