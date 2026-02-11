CHP'den yeni bakanların yemin törenine engelleme!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi görevi eski bakan Ali Yerlikaya'da devralırken yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek de görevi eski bakan Yılmaz Tunç'tan devraldı.

Özetle

CHP'DEN TBMM'DEKİ YEMİN TÖRENİNE ENGELLEME

Yeni bakanlar Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek'in görevi devralmasının ardından TBMM'de yapılması planlanan yemin törenine geçildi. Gürlek ve Çiftçi, yemin töreni için TBMM Genel Kurulu'na geldi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanırken Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye demokrasisi adına kara bir günün yaşandığını öne sürdü. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasını eleştiren Emir, "Akın Gürlek seçilmemiştir, seçilmemiş olan ilk Adalet Bakanı olacaktır. İlk defa bir seçilmemişi, bir başsavcıyı gecenin bir vaktinde Adalet Bakanı yaptılar." dedi. Adalet Bakanlığına atanan Gürlek'in TBMM Genel Kurulu'nda yemin edeceğini hatırlatan Emir, "Birazdan gelip yapmaya çalışacağı yemin, geçersizdir, Anayasa'ya aykırıdır. Anayasa tanımaz birinin Anayasa'ya uyacağı bakanlık yemini geçersizdir, geçersiz olacaktır." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yemin etmek üzere Gürlek'i kürsüye davet ederken, CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal ettiler. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de kürsüye yöneldiler. Milletvekilleri arasında bu sırada itişmeler ve yumruklaşmalar yaşandı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TBMM'de yaşanan gergin anları TGRT Haber canlı yayınında anlattı. Atik, ''Büyük bir kavga çıktı. CHP milletvekilleri yemin ettirmemek için direniş içerisindeler. Bakanların oturduğu yere doğru ilerlediler kürsüyü işgal ettiler. Diğer AK Partili vekiller Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi korumak için o kısma yöneldi. Mahmut Tanal bakanların oturduğu sıraya doğru ilerleyince yumruklar havaya uçuşmaya başladı. Şu anda gerginlik sürüyor.'' dedi.

BAKANLAR YEMİN ETTİ

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan gerginlik sırasında kürsüye çıkarak AK Parti milletvekillerinin oluşturduğu güvenlik çemberi içinde yemin etti.