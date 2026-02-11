Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Devlet Bahçeli'den Akın Gürlek'in yemin töreninde çıkan olaylara tepki: CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrı milli iradeye hasımdır

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanlığı görevine atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Meclis'teki yemin töreninde CHP'nin çıkardığı kavgaya tepki gösteren bir açıklama yaptı. Bahçeli, MHP'nin, yeni bakanların arkasında olduğunu belirterek CHP'nin tavrını milli iradeye hasım olmakla niteledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Devlet Bahçeli'den Akın Gürlek'in yemin töreninde çıkan olaylara tepki: CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrı milli iradeye hasımdır
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.02.2026
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
11.02.2026
saat ikonu 18:32

İçişleri ve Adalet bakanlarının değişmesi üzerine bugün TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Yılmaz Tunç'un yerine göreve atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in yemin edeceği sıra ise Meclis'te olay çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Devlet Bahçeli'den Akın Gürlek'in yemin töreninde çıkan olaylara tepki: CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrı milli iradeye hasımdır

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki Adalet ve İçişleri Bakanı değişikliklerini hukuki ve meşru bularak yeni bakanlara başarı diledi ve CHP'nin yemin törenindeki "anti-demokratik" tavrını kınadı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Adalet ve İçişleri Bakanları değişti.
Devlet Bahçeli, görev değişikliğini hukuki ve meşru bir takdir olarak değerlendirdi.
Bahçeli, görevden ayrılan bakanlara teşekkür edip yeni atananlara başarı diledi.
CHP'nin yeni Adalet Bakanı'nın yemin törenindeki kürsü işgalini "anti-demokratik ve faşizan" bulduğunu belirtti.
MHP'nin Cumhurbaşkanı'nın takdirlerinin ve yeni bakanların sonuna kadar arkasında olduğunu vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yemin etmek üzere Gürlek'i kürsüye davet ederken 'li milletvekilleri kürsüyü işgal ettiler. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de kürsüye yöneldiler. Milletvekilleri arasında bu sırada itişmeler ve yumruklaşmalar yaşandı.

Devlet Bahçeli'den Akın Gürlek'in yemin töreninde çıkan olaylara tepki: CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrı milli iradeye hasımdır

Mustafa Çiftçi ve Akın Gürlek, gerginlik sürerken kürsüye çıkarak AK Parti milletvekillerinin oluşturduğu güvenlik çemberi içinde yemin etti.

"YENİ BAKANLARIMIZIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

, Meclis'te bugün yaşanan gerilimle ilgili bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada CHP'nin tavrının hiçbir açıdan maruz görülemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir yanda yürürlükteki Anayasa’nın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görev değişikliği yaşanmıştır.

Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir. Bu vesileyle görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum.

Devlet Bahçeli'den Akın Gürlek'in yemin töreninde çıkan olaylara tepki: CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrı milli iradeye hasımdır

Bugün TBMM Genel Kurulu’nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir.

Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur. CHP’nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'den yeni bakanların yemin törenine engelleme!
ETİKETLER
#içişleri bakanı
#chp
#devlet bahçeli
#adalet bakanı
#Kabine Değişikliği
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.