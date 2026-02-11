Devlet Bahçeli'den Akın Gürlek'in yemin töreninde çıkan olaylara tepki: CHP'nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrı milli iradeye hasımdır

Kategoriler
İstanbul
İçişleri ve Adalet bakanlarının değişmesi üzerine bugün TBMM'de yemin töreni düzenlendi. Yılmaz Tunç'un yerine göreve atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in yemin edeceği sıra ise Meclis'te olay çıktı.
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yemin etmek üzere Gürlek'i kürsüye davet ederken CHP'li milletvekilleri kürsüyü işgal ettiler. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de kürsüye yöneldiler. Milletvekilleri arasında bu sırada itişmeler ve yumruklaşmalar yaşandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek, gerginlik sürerken kürsüye çıkarak AK Parti milletvekillerinin oluşturduğu güvenlik çemberi içinde yemin etti.
Devlet Bahçeli, Meclis'te bugün yaşanan gerilimle ilgili bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi. Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada CHP'nin tavrının hiçbir açıdan maruz görülemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bir yanda yürürlükteki Anayasa’nın amir ve havi hükümleri kapsamında, diğer yanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin doğası ve doğrusal nitelikli hükümleri dahilinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde görev değişikliği yaşanmıştır.
Bu demokratik takdir ve tercih son derece hukuki ve meşru bir çizgide gerçekleşmiştir. Bu vesileyle görevlerinden affını talep eden Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza teşekkür ediyor, bunların yerine kanun ve meşruiyet dairesinde atanan Adalet ve İçişleri Bakanlarımıza ayrı ayrı başarılar diliyor, tebriklerimi iletiyorum.
Bugün TBMM Genel Kurulu’nda anayasal prosedür çerçevesinde yeni atanan bakanlarımızın, bilhassa Adalet Bakanımızın yemin merasiminin icra aşamasında Cumhuriyet Halk Partisi’nin kürsü işgaline kadar varan anti demokratik ve faşizan muameleleri hiçbir açıdan haklı ve maruz görülemeyecektir.
Bu tahammülsüz ve nobran tavrın ne siyasetle ne de demokrasiyle ilgi ve ilişkisi söz konusudur. CHP’nin bozguncu ve bunalım havarisi siyasi tavrının Türk devlet ve yönetim hayatına kast etmekle birlikte milli iradeye ileri derecede hasım ve husumetle temellendiği açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır."