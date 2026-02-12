İhmali az kalsın ölümüne neden olacaktı! Elektrik kablosuna tutunarak hayatta kalan şahsın o anları kamerada

Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir temizlik görevlisi, güvenlik önlemi almadan kar kürediği binanın çatısından kayarak dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten aşağı düşen işçi, son bir hamleyle havada asılı duran bir elektrik kablosuna tutunarak yere çakılmaktan kurtuldu. Olay yerine hızla intikal eden kurtarma ekiplerinin profesyonel müdahalesiyle asılı kaldığı yerden aşağı indirilen çalışan, kazayı şans eseri herhangi bir yara almadan atlattı.