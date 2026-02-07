Heimlich manevrasıyla hayatını kurtardı! Ölümden döndüğü anlar kameralarda

Gaziantep'te bir lokantada büyük paniğe sebep olan anlar yaşandı. Yemek yiyen bir kişi, lokmanın boğazına kaçmasıyla nefes almakta zorlandı. Lokantadaki başka bir kişi ise nefes alamayan şahsın bir anda fenalaştığını ve ellerini boynuna götürdüğünü fark edince hemen yanına giderek heimlich manevrası uyguladı. Boğazına lokma kaçan vatandaşın ölümden döndüğü anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.