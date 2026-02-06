Avcılar E-5'te sıkışık trafikte terör estirdi: Emniyet cezayı kesti

İstanbul'un Avcılar ilçesinde E-5 Karayolu'nda ilerleyen bir sürücü trafikte hızlı şerit değiştirip tehlikeli hareketler yaparak trafiği zora düşürdü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, bir sürücünün trafik kullarını ihlal ettiğini belirledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinde çalışma yapan ekipler, şahsın Y.K. isimli sürücü olduğunu tespit etti. Sürücü, bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri, ‘Tehlikeli şerit değiştirmek, duraklamak, yayaların trafiğin akışını engelleyecek davranışlarda bulunması ve saygısızca araç kullanmak' maddelerinden sürücüye toplam 6 bin 457 TL para cezası kesildi. Sürücü Y.K, hakkında ayrıca adli işlem yapıldı.