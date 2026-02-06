Erzincan'da yaşanan depremin şiddeti kamerada!

Kategoriler
AFAD, Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Hakbilir köyü yakınlarında saat 14.16’da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin yaklaşık 4.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.