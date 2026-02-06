Karaman'da korkutan kaza! Yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışma anı kamerada!

Karaman’da öğle saatlerinde Orta Anadolu Küçük Sanayi Sitesi Ahi Evran Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana gelen olayda, D.E. idaresindeki yolcu minibüsü ile arkasında römork takılı olan F.S. yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.