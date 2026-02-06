Komiser saniyelerle hayat kurtardı! Heimlich manevrası kameralarda

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde lokantada yemek yiyen yaşlı bir vatandaş, yediği lokmanın boğazına kaçması sonucu aniden nefes almakta zorlandı. Öksürerek nefes almaya çalışan adamın karşısında oturan eşi kısa süreli panik yaşarken, yaşlı adamın arka masasında oturan Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli Komiser Eren Güner durumu fark etti ve vatandaşa Heimlich manevrası uyguladı. Yapılan birkaç doğru hamlenin ardından vatandaş hayata döndürülürken o anlar lokantanın güvenlik kamerasına yansıdı...