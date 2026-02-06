Vinç dehşet saçtı, küçük çocuk araçtan fırladı

Kategoriler
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yokuş aşağı inen 38 AJF 546 plakalı sepetli vinç, kontrolden çıkarak çarptığı 34 EKD 524 plakalı aracı sürükledi. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki anne ve oğlu yaralandı. Refüje çıkan vinç ise diş hekimliğini polikliniğine daldı. Korkunç kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuğun araçtan fırlayıp yola düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.