Altınla vedalaşacağız! İslam Memiş'ten piyasalara ilişkin çarpıcı öngörü

Altın fiyatlarında iniş ve çıkışlar devam ediyor. Bu yılın manipülasyon yılı olduğunu sıklıkla vurgulayan Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında yatırımcılar için önemli bilgilere yer verdi. Dün 1200 dolarlık bir geri çekilme yaşayan altın fiyatları yeniden dalgalanma halinde. Gram altın tarafında 7000-8000 lira arasındaki dalgalanmanın devam edeceğini ve bu düşüşlerin kar satışları nedeniyle gerçekleştiğini ifade eden Memiş, bugünlerin alım için değerlendirilebileceğini ancak bundan sonra yeniden pik seviyesini göreceğini söyledi.

Memiş, altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde 10 bin lira seviyesinin üzerine çıkacağını söyledi.