Yangını film gibi izlediler! İtfaiye ekipleri çalıştı, onlar uzaktan takip etti

Bursa’da bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarını film izler gibi izlerken o anlar kameralara yansıdı.
Merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ivedilikle yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken çevrede toplanan vatandaşların yangını adeta film izler gibi izlediği görüldü.