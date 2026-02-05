Menü Kapat
Gündem
 Onur Kaya

Sakarya'da cezaevinde yangın! Koğuşlar boşaltıldı, mahkumlar hastanelik oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Koğuşlar tahliye edilirken dumandan etkilenen bazı mahkumlar hastanelik oldu.

05.02.2026
05.02.2026
05.02.2026

Olay, gece saatlerinde Hendek ilçesi Akpınar Mahallesi’ndeki Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinin bir bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının lokal bir bölgede sınırlı kaldığı öğrenilirken, dumandan etkilenmemeleri için hükümlüler güvenli bölgeye alınarak edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu saat 22.45 itibarıyla tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilendiği değerlendirilen 11 hükümlü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

