Sakarya'da cezaevinde yangın! Koğuşlar boşaltıldı, mahkumlar hastanelik oldu

Olay, gece saatlerinde Hendek ilçesi Akpınar Mahallesi’ndeki Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinin bir bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının lokal bir bölgede sınırlı kaldığı öğrenilirken, dumandan etkilenmemeleri için hükümlüler güvenli bölgeye alınarak tahliye edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu saat 22.45 itibarıyla tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilendiği değerlendirilen 11 hükümlü, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.