Uzman isimden Marmara depremi uyarısı: İstanbul dahil 10 ili etkileyecek

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nde beklenen büyük depreme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Depremin İstanbul'da değil Marmara Denizi içinde meydana geleceğini söyleyen Haluk Eyidoğan, "7 ve üzeri deprem olursa İstanbul başta olmak üzere 10 il etkilenecek" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde Yılmaz İçöz Sahnesi’nde "Afetlere Dayanıklı Tekirdağ Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştaya katılan Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, kamuoyunda sıkça kullanılan "" ifadesinin gerçeği tam olarak yansıtmadığını ifade etti.

Uzman isimden Marmara depremi uyarısı: İstanbul dahil 10 ili etkileyecek

"MARMARA DEPREMİ 10 İLİ ETKİLEYECEK"

Beklenen depremin İstanbul'un içinde değil, Marmara Denizi'nde meydana geleceğine dikkati çeken Eyidoğan, "İstanbul depremi' deniyor ya deprem, İstanbul'un içinde değil Marmara Denizi'nin içinde olacak. 7 ve üzeri bir depremin Marmara Denizi'nde gerçekleşmesi halinde, İstanbul başta olmak üzere Marmara'ya kıyısı olan 7 ila 10 il etkilenir. Bu nedenle bu deprem bir İstanbul depremi değil, Marmara depremidir." dedi.

Uzman isimden Marmara depremi uyarısı: İstanbul dahil 10 ili etkileyecek

Eyidoğan, Marmara'da meydana gelecek 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin yalnızca bölgeyi değil, Türkiye genelini sosyal ve ekonomik açıdan da olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Uzman isimden Marmara depremi uyarısı: İstanbul dahil 10 ili etkileyecek

"YIKIM SADECE FAYLA AÇIKLANAMAZ"

Şehirlerin depremden etkilenmesinde fay hattının değil, depremin büyüklüğünün belirleyici olduğuna işaret eden Eyidoğan, şöyle konuştu:

Uzman isimden Marmara depremi uyarısı: İstanbul dahil 10 ili etkileyecek

"İçinden fay geçen il var ama yıkılmıyor, faydan uzakta olup yıkılan il var. Kahramanmaraş merkezli depremlerde bunu açıkça gördük. Yani olayı yalnız faya bağlamak da gerekmiyor. Eğer olayı yalnız faya bağlasaydık, 17 Ağustos 1999 depreminde Gölcük merkezli depremde Avcılar yıkılmazdı.

Uzman isimden Marmara depremi uyarısı: İstanbul dahil 10 ili etkileyecek

Dolayısıyla büyük depremler bölge depremleridir ve hata varsa yapılarda, zeminde veya binalarda onu bulur ve yıkar. Yani böyle bir gerçek var. Yıkım yalnızca fayla açıklanamaz. Yapıdaki ve zemindeki hata büyük depremlerde mutlaka ortaya çıkar."

Uzman isimden Marmara depremi uyarısı: İstanbul dahil 10 ili etkileyecek

Eyidoğan, zemin etüdü, doğru yer seçimi ve etkin denetimin hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Yanlış planlama, sıvılaşma ve heyelan alanlarına yerleşmenin büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Eyidoğan, "Binalar için olumsuz yerlere yerleşmek birinci hata. İkinci hata böyle yerleri imara açmak. Dolayısıyla öyle yerlerin yapı yasaklı olması gerekiyor. Zemin sorunu olmasa bile inşaat sürecinde yapılan yanlışlar. Yani depreme dayanıklı yapı üretim sürecinde de ciddi eksikliklerimiz var. o nedenle bunlar bir araya gelince depremden kurtuluş ümidi yok." dedi.

