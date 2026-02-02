Kütahya genelinde hissedilen deprem oldu! AFAD verileri açıkladı

Kategoriler
Kütahya’nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 10.12’de kaydedildi. Yerin yaklaşık 12,5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.
Deprem, başta Simav olmak üzere Kütahya genelinde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.