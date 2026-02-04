Tesla'nın otopilotu faciaya neden oluyordu! Karşı şeride daldı, ortalık savaş alanına döndü

Kategoriler
İstanbul'da TEM Otoyolu Esenyurt mevki Büyükçekmece istikametinde meydana gelen kazada; otopilotta ilerleyen Tesla, aniden karşı şeride geçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından hava yastığının açılmadığı gerekçesiyle firmaya şikayette bulunan sürücü, firmadan "kullanıcı hatası" cevabını aldığını söyledi.