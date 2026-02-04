Altın yine fırladı! 18 yıl sonra en büyük günlük yükseliş: İşte 4 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 4 Şubat Çarşamba gününde de devam ediyor. Günlerdir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları tarihi zirveden dibe çakılmıştı. Piyasalardaki hareketlilik yatırımcıların kafasını karıştırırken, altın bugün yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları kasım 2008'den bu yana en büyük günlük yükselişini kaydetti. Ons altın yeniden 5 bin dolar üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Şubat 2026 altın fiyatları...
Gram Altın Alış: 7.091,87
Gram Altın Satış: 7.092,93
Çeyrek Altın Alış: 12.219,00
Çeyrek Altın Satış: 12.548,00
Yarım Altın Alış: 24.462,00
Yarım Altın Satış: 25.121,00
22 Ayar Bilezik Alış: 6.735,16
22 Ayar Bilezik Satış: 6.830,10
ONS altın Alış: 5.064,02
ONS altın Satış: 5.065,41