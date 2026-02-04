Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Altın yine fırladı! 18 yıl sonra en büyük günlük yükseliş: İşte 4 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Piyasalardaki inişli çıkışlı grafik haftanın üçüncü gününde de devam ediyor. Tarihi zirveden sonra aniden düşen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Altın tekrar 5 bin doların üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Şubat 2026 altın fiyatları...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 07:11
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 07:15

Piyasalardaki hareketlilik 4 Şubat Çarşamba gününde de devam ediyor. Günlerdir inişli çıkışlı bir grafik izleyen altın fiyatları tarihi zirveden dibe çakılmıştı. Piyasalardaki hareketlilik yatırımcıların kafasını karıştırırken, altın bugün yeniden yükselişe geçti. Altın fiyatları kasım 2008'den bu yana en büyük günlük yükselişini kaydetti. Ons altın yeniden 5 bin dolar üzerine çıktı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 4 Şubat 2026 altın fiyatları...

Altın yine fırladı! 18 yıl sonra en büyük günlük yükseliş: İşte 4 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

4 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Gram Altın Alış: 7.091,87

Gram Altın Satış: 7.092,93

Altın yine fırladı! 18 yıl sonra en büyük günlük yükseliş: İşte 4 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek Altın Alış: 12.219,00

Çeyrek Altın Satış: 12.548,00

Altın yine fırladı! 18 yıl sonra en büyük günlük yükseliş: İşte 4 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN

Yarım Altın Alış: 24.462,00

Yarım Altın Satış: 25.121,00

Altın yine fırladı! 18 yıl sonra en büyük günlük yükseliş: İşte 4 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar Bilezik Alış: 6.735,16

22 Ayar Bilezik Satış: 6.830,10

Altın yine fırladı! 18 yıl sonra en büyük günlük yükseliş: İşte 4 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

ONS ALTIN

ONS altın Alış: 5.064,02

ONS altın Satış: 5.065,41

Altın yine fırladı! 18 yıl sonra en büyük günlük yükseliş: İşte 4 Şubat 2026 güncel altın fiyatları
