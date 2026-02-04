Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bakan Tunç duyurdu! Muğla’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Özlem Arslan boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklayarak öldürüldü. Gözaltına alınan cani koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacak. Hiçbir kaçış yok" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 04:50
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 05:03

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde çalıştığı markete giden 38 yaşındaki Özlem Arslan, Hamdi Mergen Caddesi üzerinde boşanma aşamasındaki eşi olduğu belirlenen N.A. isimli kocası tarafından yolda önü kesildi.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KATLETTİ

Yaklaşık bir buçuk saat 2 çocuğunun annesini bekleyen N.A., eşinin önünü kesip bir süre konuştuktan sonra onu bıçaklamaya başladı. Defalarca bıçaklanan talihsiz kadın aldığı bıçak darbelerinden sonra hareketsiz kalıp yere yığıldı. Genç kadın hayatını kaybetti, katil zanlısı N.A. ise olay yerinden kaçtı.

Bakan Tunç duyurdu! Muğla’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı

SALDIRGAN YAKALANDI

Şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, yapılan incelemeler sonucu saldırganın olayın ardından Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ne kaçtığı tespit edildi. Şüpheli N.A. ve saklanmasına yardım eden akrabası düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan katil zanlısı ve şüphelinin saklanmasına yardım eden akrabası gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakan Tunç duyurdu! Muğla’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı

CİNAYET PLANI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca yapılan araştırmada, şüphelinin olay sırasında telefon taşımadığı, olay yerine uzak bir noktada aracından indiği ve yaklaşık 1,5 saat çevrede bekledikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Cinayetin ardından başka bir araçla olay yerinden kaçan şüphelinin, kaçış sırasında üzerindeki kıyafetleri yolda değiştirdiği, bot ve ayakkabıları dahil olmak üzere kullandığı giysileri bir çöp konteynerine attığı tespit edildi.

Bakan Tunç duyurdu! Muğla’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı

BAKAN TUNÇ: KADINA ŞİDDET UYGULAYAN EN AĞIR ŞEKİLDE HESAP VERECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, korkunç olaya ilişkin açıklama yaptı. Kadına yönelik şiddetin bahanesi olamayacağını belirten Bakan Tunç, "Muğla’nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesi, hepimizin vicdanında ağır bir yara açmıştır. Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret, hiçbir söz bu vahşeti hafifletemez, normalleştiremez. Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün; hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç duyurdu! Muğla’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Şahsın tutuklandığını açıklayan Bakan Tunç, "Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzenimizde asla yer yoktur. Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir. Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın! Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında devletimiz vardır, adalet vardır" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muğla'da vahşet! İmdat çığlığı her yeri inletti: Genç kadını bıçakla katletti
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.