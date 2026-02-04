Bakan Tunç duyurdu! Muğla’da boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün sabah saatlerinde çalıştığı markete giden 38 yaşındaki Özlem Arslan, Hamdi Mergen Caddesi üzerinde boşanma aşamasındaki eşi olduğu belirlenen N.A. isimli kocası tarafından yolda önü kesildi.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP KATLETTİ

Yaklaşık bir buçuk saat 2 çocuğunun annesini bekleyen N.A., eşinin önünü kesip bir süre konuştuktan sonra onu bıçaklamaya başladı. Defalarca bıçaklanan talihsiz kadın aldığı bıçak darbelerinden sonra hareketsiz kalıp yere yığıldı. Genç kadın hayatını kaybetti, katil zanlısı N.A. ise olay yerinden kaçtı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, yapılan incelemeler sonucu saldırganın olayın ardından Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ne kaçtığı tespit edildi. Şüpheli N.A. ve saklanmasına yardım eden akrabası düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan katil zanlısı ve şüphelinin saklanmasına yardım eden akrabası gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CİNAYET PLANI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca yapılan araştırmada, şüphelinin olay sırasında telefon taşımadığı, olay yerine uzak bir noktada aracından indiği ve yaklaşık 1,5 saat çevrede bekledikten sonra saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Cinayetin ardından başka bir araçla olay yerinden kaçan şüphelinin, kaçış sırasında üzerindeki kıyafetleri yolda değiştirdiği, bot ve ayakkabıları dahil olmak üzere kullandığı giysileri bir çöp konteynerine attığı tespit edildi.

BAKAN TUNÇ: KADINA ŞİDDET UYGULAYAN EN AĞIR ŞEKİLDE HESAP VERECEK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, korkunç olaya ilişkin açıklama yaptı. Kadına yönelik şiddetin bahanesi olamayacağını belirten Bakan Tunç, "Muğla’nın Milas ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bir kadının hunharca katledilmesi, hepimizin vicdanında ağır bir yara açmıştır. Bu cinayet; bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi yoktur. Hiçbir gerekçe, hiçbir mazeret, hiçbir söz bu vahşeti hafifletemez, normalleştiremez. Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün; hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır" ifadelerine yer verdi.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Şahsın tutuklandığını açıklayan Bakan Tunç, "Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzenimizde asla yer yoktur. Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir. Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın! Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında devletimiz vardır, adalet vardır" dedi.