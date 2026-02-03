Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Muğla'da vahşet! İmdat çığlığı her yeri inletti: Genç kadını bıçakla katletti

Muğla'nın Milas ilçesinde 38 yaşındaki Özlem Arlas markete girdiği sırada boşanma aşamasındaki kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Türkiye durmak bilmeyen kadına şiddet olayına bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında Hamdi Mergen Caddesi üzerinde 38 yaşındaki Özlem Arslan’ın boşanma aşamasındaki eşi olduğu belirlenen N.A. isimli kocası tarafından yolda önü kesildi.

Muğla'da vahşet! İmdat çığlığı her yeri inletti: Genç kadını bıçakla katletti

ÖNÜNÜ KESTİ, BIÇAKLAMAYA BAŞLADI

Yaklaşık 1.5 saat 2 çocuğunun annesini bekleyen N.A. eşinin önünü kesip bir süre konuştuktan sonra onu bıçaklamaya başladı. Çocuklarının anasını defalarca bıçaklayan N.A. talihsiz kadın aldığı bıçak darbelerinden sonra hareketsiz kalıp yere yığılınca bırakıp gitti.

Cinayetin ardından başka bir araçla olay yerinden kaçan şüphelinin, kaçış sırasında üzerindeki kıyafetleri yolda değiştirip bir çöp konteynerine attıktan sonra izini ve üzerindeki cinayet delilerini yok etmeye çalıştığı öğrenildi. Olaydan sonra güvenlik güçleri tarafından Bodrum Mumcular'da yakalanan katil zanlısının işlediği cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Muğla'da vahşet! İmdat çığlığı her yeri inletti: Genç kadını bıçakla katletti

"İMDAT VE 'YANDIM' ÇIĞLIKLARI HER YERİ İNLETTİ"

Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda, talihsiz kadının çocuklarının babası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olayda önce imdat diye çığlıklar atıp çevredekilerden yardım isteyen kadının, kendisini bıçaklayan boşanma aşamasındaki kocasına yapma diye yalvardığı, aldığı bıçak darbelerinin ardından da 'yandım' diye feryat ettiği duyuldu.

