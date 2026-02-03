Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Yaşlı kadına torun dehşeti! Yaptıkları kan dondurdu: Çamaşır suyu ile zehirlemeye çalıştılar

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Semra Şenkaya torun dehşeti yaşadı. Torununun evini hileyle üzerine geçirdiği, emekli maaşına el koyduğu ve kendisini darp ettiğini iddia eden yaşlı kadın suç duyurusunda bulundu. Öz torunu ve karısından şiddet gördüğünü söyleyen Şenkaya, "Çamaşır suyuyla zehirlemeye çalıştılar" dedi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. 85 yaşındaki Semra Şenkaya'nın 49 yaşındaki torunu K.Ş. ile birlikte yaşadığı ev kentsel dönüşüme girdi. Bir süre kirada yaşayan yaşlı kadın, yeni dairelerin teslim edilmesinin ardından torununun hileyle daireyi kendi üzerine aldığını iddia etti. İddialar bunla da kalmadı. Şenkaya'nın anlattıkları kan dondurdu.

Yaşlı kadına torun dehşeti! Yaptıkları kan dondurdu: Çamaşır suyu ile zehirlemeye çalıştılar

"ÇAMAŞIR SUYUYLA ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTILAR"

Yaşadıklarını anlatan Semra Şenkaya, sonrası dairesine taşınmadan önce torununun eve tanımadığı kişileri yerleştirdiğini iddia etti. Şenkaya, "Eve geldiğimde yabancı kişilerin kaldığını gördüm. Tepki gösterdiğimde üzerime yürüdüler. 'Burası benim mülküm, defol git' diyerek beni evimden kovmaya çalıştılar. Mutfağa gittiğimde torunum beni darp etti, buzdolabına vurdu ve bıçak çekti. Beni yukarıdaki kiracı kurtardı. Hatta çayıma çamaşır suyu koyarak beni zehirlemeye kalkıştılar" dedi.

Yaşlı kadına torun dehşeti! Yaptıkları kan dondurdu: Çamaşır suyu ile zehirlemeye çalıştılar

"EŞİMDEN KALAN EVİMİ HİLEYLE ELİMDEN ALDILAR"

Torununun kendisini "müteahhit işlemleri" diyerek bankaya ve tapu dairesine götürdüğünü belirten yaşlı kadın, işitme sorunundan faydalanılarak adına maaş kartı çıkartıldığını ve birikimlerinin elinden alındığını savundu. Şenkaya, "Kredi çekmek için bankaya götürdüler, adıma kart çıkartıp emekli maaşımı ve birikimlerimi almışlar. Bu parayla araba almışlar. Tapuda ise müteahhit için imza attığımı sanıyordum ama evi karısının kardeşine satıp oradan devretmişler. Eşimden kalan evimi hileyle elimden aldılar" ifadelerini kullandı.

Yaşlı kadına torun dehşeti! Yaptıkları kan dondurdu: Çamaşır suyu ile zehirlemeye çalıştılar

"AMELİYAT OLAMADI"

Şenkaya'nın diğer torunu Nevin Çak (40), anneannesinin uğradığı mağduriyet üzerine savcılığa giderek kardeşi K.Ş. ve karısı H.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çak, "Anneannemin imzası alınarak evi elinden alınmış, maaş kartına el konulmuştur. Parasını sorguladığında şiddete maruz kalmıştır. Kimliği ve yaşlılık kartı yok edildiği için katarakt ameliyatını olamadı, işitme cihazını alamadı. Uzaklaştırma kararı aldırdık ama tehditler devam ediyor. Tek talebimiz elinden alınan evinin ve tedavi paralarının iade edilmesidir" diye konuştu.

Yaşlı kadına torun dehşeti! Yaptıkları kan dondurdu: Çamaşır suyu ile zehirlemeye çalıştılar
