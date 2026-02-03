Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

TOKİ Kayseri kura sonuçları 2026 asıl/yedek kazananları! TOKİ Kayseri 7.562 konut hak sahipliği kura çekimi sonucu açıklandı mı?

TOKİ Kayseri kura çekimi sonuçları isim listesi şeklinde asıl ve yedek aday olarak duyurulacak. Kayseri ilinde en fazla konut Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu merkez bölgelerine inşaa edilecek. Kayseri TOKİ kura çekimi noter huzurunda canlı yayında gerçekleştiriliyor. Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar gibi ilçelerden başvuru yapanlar ise sonuçlara odaklandı. TOKİ Kayseri kura çekimi sonucu sorgulama işlemleri, internet üzerinden yapılırken vatandaşlara basılı veya SMS yöntemiyle bildirilmeyecek. TOKİ Kayseri kura sonuçları, e-Devlet aracılığıyla T.C. kimlik numarasıyla öğrenilebilecek. TOKİ’de 7 bin 562 konutun hak sahipleri tek tek belirleniyor. Peki TOKİ Kayseri kura sonuçları 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Kayseri TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ Kayseri kura sonuçları 2026 asıl/yedek kazananları! TOKİ Kayseri 7.562 konut hak sahipliği kura çekimi sonucu açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 11:27

TOKİ Kayseri kura sonuçları için gözler talep.toki.gov.tr adresine çevrildi. TOKİ’de bu hafta Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova, Kırıkkale gibi illerin kura çekimleri yapılıyor. TOKİ 500 bin konut kampanyası kura çekimleri il il devam ederken Kayseri ili kura çekimi 3 Şubat Salı günü gerçekleştirildi. En fazla konut yapılacak illerden birisi olan Kayseri’de merkez bölgesine farklı başvuru kategorilerinde 50 binden fazla müracaat yapıldı. TOKİ Kayseri kura sonuçları ekranında asıl olarak yer alan adaylar, idare tarafından belirlenen takvime göre gerekli belgelerle kuruma müracaat ederek konut sözleşmesi yapacak. TOKİ Kayseri kura sonucuna göre hak sahibi olamayan vatandaşlar ise 5 bin lira başvuru ücretini, başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla geri alabilirler. Peki TOKİ Kayseri kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, TOKİ Kayseri kura sonuç sorgulama sayfası…

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ 500 bin konut kampanyasında Kayseri ili için kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Kura çekimine Melikgazi ilçesinden başlanırken sırasıyla Kocasinan Talas, İncesu, Akkışla, Bünyan, Develi gibi ilçeler için alfabetik sırayla kura çekimi yapılacak. TOKİ Kayseri kura çekimi saat 11.00’da başlarken yaklaşık 3 saat içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi ilan edilecek.

TOKİ Kayseri kura sonuçları 2026 asıl/yedek kazananları! TOKİ Kayseri 7.562 konut hak sahipliği kura çekimi sonucu açıklandı mı?

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇ EKRANINDA NELER OLACAK?

TOKİ Kayseri kura sonuçları sorgulama ekranında adayların asıl/yedek bilgileri yer alacak. 7 bin 562 konutun hak sahibi belirleme kurası tamamlandıktan sonra adaylar talep.toki.gov.tr adresinden Kayseri ilini seçenerek sorgulama ekranına doğrudan giriş yapacak.

Kullanıcılar, açılan ekranda sağ kısımda bulunan “Başvurular” kısmından “Kura Sonucu”na tıklayarak sorgulama kısmına gidecek. Kura sonuçları ekranında ilçelere göre sonuçlar isim listesi şeklinde yer alacak.

TOKİ Kayseri kura sonuçları sayfasında adayların sıra numarası, banka numarası, adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, Durum ve Çekiliş Sıra Numarası bulunacak. Başvuru yapanlar banka numarası üzerinden sorgulama yapabilir.

TOKİ Kayseri kura sonuçları 2026 asıl/yedek kazananları! TOKİ Kayseri 7.562 konut hak sahipliği kura çekimi sonucu açıklandı mı?

TOKİ KAYSERİ’DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPACAK?

TOKİ’de en fazla konut merkez bölgesine yapılacak. Melikgazi, Kocasinan, Talas ve İncesu’da yapılacak toplam konut sayısı 6 bin 20 olarak belirlendi. Akkışla’da 70 konut, Bünyan’da 100 konut, Develi’de 300 konut, Felahiye’de 35 konut, Hacılar’da 74 konut, Özvatan’da 150 konut, Pınarbaşı’nda 29 konut, Sarıoğlan’da 158 konut, Sarız’da 26 konut, Tomarza’da 142 konut, Yahyalı’da 300 konut ve Yeşilhisar’da 158 konut yapılacak.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

TOKİ 500 bin konut kampanyasında 2-8 Şubat kura çekimi takvimi belli olmuştu. 2 Şubat tarihinde Elazığ, 3 Şubat’ta ise Kayseri ve Zonguldak illeri için kura çekimleri yapılacak. 4 Şubat’ta Kırşehir ve Düzce illerinde kura çekimleri tamamlanacak. Bu haftanın kura takvimi şu şekilde;

TOKİ Kayseri kura sonuçları 2026 asıl/yedek kazananları! TOKİ Kayseri 7.562 konut hak sahipliği kura çekimi sonucu açıklandı mı?

2 ŞUBAT - ELAZIĞ (tamamlandı)

3 ŞUBAT - KAYSERİ/ZONGULDAK (bugün çekilecek)

4 ŞUBAT - KIRŞEHİR/DÜZCE

5 ŞUBAT - KAHRAMANMARAŞ/AFYONKARAHİSAR

6 ŞUBAT - OSMANİYE

7 ŞUBAT - YALOVA/KIRIKKALE

ASIL OLARAK HAK SAHİBİ OLANLAR SÖZLEŞME İMZALAYACAK

TOKİ Kayseri kura sonuçlarına göre asıl olarak belirlenen alıcılar, idarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde bankada sözleşme imzalayacak. Sözleşme imzalanacak bankalar ayrıca ilan edilecek. Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalatma aşamasının ardından taksit ödemeleri başlayacak. Sözleşme aşamasında başvuru kategorisine göre ikametgah belgesi, adrese dayalı kayıt belgesi, gelir belgesi ve diğer belgeler hak sahiplerinden talep edilecek. 5

TOKİ Kayseri kura sonuçları 2026 asıl/yedek kazananları! TOKİ Kayseri 7.562 konut hak sahipliği kura çekimi sonucu açıklandı mı?
