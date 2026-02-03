Menü Kapat
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elektrikli araçlarda 'gizli kapı kolu' dönemi kapanıyor: Çin 2027'ye kadar süre verdi

Çin hükümeti, Xiaomi araçlarının karıştığı kazalarda kapıların açılmaması ve can kayıplarının yaşanması üzerine gizli kapı kollarını yasaklama kararı aldı. Yeni düzenlemeye göre, 2027 yılından itibaren tüm araçlarda kaza anında fiziksel müdahaleye imkan tanıyan mekanik kapı kolları zorunlu olacak.

Elektrikli araçlarda 'gizli kapı kolu' dönemi kapanıyor: Çin 2027'ye kadar süre verdi
anında kapıların kilitli kalması ve yolcuların tahliye edilememesi üzerine harekete geçen hükümeti, endişeleri nedeniyle gizli kapı kolu tasarımlarını yasaklama kararı aldı.

Çin'de yetkililer, Xiaomi marka elektrikli araçların karıştığı ve kapıların kaza sonrası kilitli kalması sonucu yolcuların tahliye edilememesi ve can kayıplarının yaşanmasının ardından harekete geçti. Çin, bu kararla gizli kapı kollarını yasaklayan ilk ülke olacak. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından duyurulan yeni düzenlemeye göre, araçlar herhangi bir kaza anında hem içeriden hem de dışarıdan fiziksel bir müdahale ile açılmasını sağlayacak mekanik mekanizmalara sahip olacak.

Elektrikli araçlarda 'gizli kapı kolu' dönemi kapanıyor: Çin 2027'ye kadar süre verdi

ARAÇ İÇERİSİNDE MEKANİK KOLLAR ZORUNLU OLUYOR

Alınan karar göre, aracın bagajı hariç tüm kapılarında elle kavranabilecek en az 6 cm x 2 cm x 2,5 cm ölçülerinde bir boşluk bulunacak. Araç içerisinde de mekanik kolları gösteren bir işaretin bulunması gerekecek.

Elektrikli araçlarda 'gizli kapı kolu' dönemi kapanıyor: Çin 2027'ye kadar süre verdi

Alınan karar 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Piyasada bulunan mevcut modelleri ise tasarımlarını 2 yıl içinde güncellenmesi beklenecek. Söz konusu önlemler Çin pazarında geçerli olacak ancak, ülkenin elektrikli araç pazarındaki yeri kararın dünya piyasalarını da etkilemesi bekleniyor.

Elektrikli araçlarda 'gizli kapı kolu' dönemi kapanıyor: Çin 2027'ye kadar süre verdi

Kasım ayında, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla'nın elektrikli kapı kollarının aniden çalışmayı durdurması ve çocukların arabalarda mahsur kalmasına yönelik şikayetlerin ardından bu kollara ilişkin bir soruşturma başlatmıştı.

Elektrikli araçlarda 'gizli kapı kolu' dönemi kapanıyor: Çin 2027'ye kadar süre verdi

NHTSA tarafından yapılan açıklamada, Tesla'nın 2021 Model Y araçlarındaki kollarla ilgili 9 şikayet aldığını 4 olayda araç sahiplerinin sorunu çözmek için camı kırmak zorunda kaldığını bildirdi.

Araç almak isteyenler dikkat! Değeri düşmesi beklenen 10 otomobil belli oldu
