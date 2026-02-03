Menü Kapat
Araç almak isteyenler dikkat! Değeri düşmesi beklenen 10 otomobil belli oldu

Şubat 03, 2026 10:29
1
Değeri düşmesi beklenen otomobiller

Yatırım fırsatı arayan sürücüler piyasada değerini kaybeden araçlardan uzaklaşıyor. Piyasada 2026 yılında birçok otomobilin değer yüzdesini kaybedeceği ön görülüyor. İşte piyasada değerini kaybeden 10 otomobil...

2
Araç piyasası

İyi bir yatırım fırsatı sunan araç satın almak isteyenlere kötü bir liste geldi. Piyasadaki birçok otomobilin 2026 yılında değerinin önemli bir yüzdesini kaybedeceği tahmin ediliyor.

3
Araç üretim

Yapılan yeni araştırmalarda piyasaya sürülen modellerde geri çağırma, teknik aksaklıklar ve motorda bulunan hatalar en şikayet edilen konuların başında geliyor.

4
Değer kaybı oranı yüksek araçlar

Sürücüler tıpkı araç sigortası fiyatlarını karşılaştırarak değer kaybeden araçların yerine alternatif araçlara yöneliyor. İşte 2026 yılında tüketicilerin kaçınması gereken, değer kaybı oranı yüksek 10 araç...

5
2023 Toyota Mirai

1. 2023 Toyota Mirai

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 49.500 dolar

CarEdge'e göre, 2023 model Toyota Mirai'nin dört yıl sonra %78 oranında değer kaybedeceği tahmin ediliyor. Değerlendirme yapanlar hidrojenle çalışan bu sedanın, az sayıda hidrojen yakıt istasyonunun bulunması nedeniyle tüketiciler için sorunlu bir satın alma olduğunu belirtiyor.

6
2025 Nissan Armada

2. 2025 Nissan Armada

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 57.520 dolar

CarEdge'in verilerine göre, 2025 Nissan Armada'nın önümüzdeki iki yılda %52 oranında değer kaybetmesi bekleniyor. Değerlendirme yapanlar, bu SUV'nin rakiplerinden pek de öne çıkmadığını ve yeni turboşarjlı V-6 motoruyla daha yakıt verimli olmasına rağmen, diğer araçların hala daha üstün yakıt ekonomisine sahip olduğunu belirtti.

7
2024 Ford Mustang

3. 2024 Ford Mustang

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 30.920 dolar

Üç yıl sonra, 2024 model bir Ford Mustang'in değerinin %44 oranında düşmesi bekleniyor. Eleştirmenler, 2024 Ford Mustang'in iç mekanının kalitesiz ve ucuz hissettiren bir yapıya sahip olduğunu ve bu spor otomobili daha cazip kılan opsiyonların yüksek fiyat etiketiyle birlikte geldiğini eleştirdi.

8
2025 Hyundai Kona Elektrikli

4. 2025 Hyundai Kona Elektrikli

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 32.975 dolar

2025 Hyundai Kona Electric'in iki yıl içinde %46 oranında değer kaybetmesi bekleniyor. Bu elektrikli SUV ile ilgili şikayetlerin çoğu, vasat yol tutuşu ve hızlanma yeteneklerinin yanı sıra yavaş şarj olma özelliğiyle ilgili.

9
2024 Nissan Titan XD

5. 2024 Nissan Titan XD

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 45.770 dolar

CarEdge verilerine göre, Nissan Titan XD'nin önümüzdeki üç yılda %41 oranında değer kaybetmesi bekleniyor.  Nissan, Titan XD üretimini 2024 yılında durdurdu ve bu da değer kaybını daha da hızlandırdı.

10
2024 Dodge Durango

6. 2024 Dodge Durango

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 39.670 dolar

Ortalama bir Dodge Durango'nun üç yıl içinde %59 oranında değer kaybetmesi bekleniyor. Bu SUV'nin ortalamanın altında kalan yakıt tüketiminden, rakip crossover SUV'lere kıyasla aşırı hantal yapısından ve gelişmiş standart güvenlik özelliklerinin eksikliğinden hayal kırıklığına uğradı.

11
2024 Honda Prologue

7. 2024 Honda Prologue

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 47.400 dolar

CarEdge'e göre, 2024 Honda Prologue üç yıl sonra orijinal değerinin yalnızca %42'sini koruyacak. Eleştirmenler, bu elektrikli SUV'nin diğer elektrikli araçlara kıyasla öne çıkmadığını ve vasat bir sürüş deneyimi sunduğunu belirtti.

12
2025 Jeep Wagoneer L

8. 2025 Jeep Wagoneer L

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 59.945 dolar

CarEdge'in raporuna göre, Jeep Wagoneer L modellerinin iki yıl sonra orijinal değerlerinin yalnızca %51'ini koruması bekleniyor. İncelemeciler ayrıca bu SUV'nin normal aileler için çok büyük olabileceğini ve daha küçük, daha uygun fiyatlı seçeneklerin mevcut olduğunu belirtmişlerdir.

13
2024 Nissan Pathfinder

9. 2024 Nissan Pathfinder

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 36.650 dolar

Orta boy SUV'ler için ortalamanın üzerinde bir değer kaybı yaşayan 2024 Nissan Pathfinder'ın üç yıl sonra %42 oranında değer kaybetmesi bekleniyor. SUV ayrıca, rakiplerine göre daha az bagaj hacmine sahip olması, yetersiz motoru ve rahatsız ön koltukları nedeniyle de eleştiriliyor.

14
2024 Dodge Hornet

10. 2024 Dodge Hornet

Tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 30.735 dolar


Dodge Hornet'lerin üç yıl sonra %59 oranında değer kaybetmesi bekleniyor ve 2024 model Dodge Hornet sahipleri elektrik sorunlarından şikayetçi olmuş, ayrıca aracın yetersiz depolama alanı ve düşük teknoloji özelliklerinden dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda.

