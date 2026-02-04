4-5-6 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! Son Dakika İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik, İzmir genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 4-6 Şubat tarihlerinde birçok ilçede planlı kesintiler duyuruldu. İzmir’de başta Karşıyaka, Aliağa, Ödemiş, Torbalı, Buca, Konak, Bornova olmak üzere birçok ilçe ve mahallede 4-5-6 Şubat tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 4-5-6 ŞUBAT

4, 5 ve 6 Şubat tarihlerinde İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler şöyledir:

Karşıyaka

04 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet mahallesinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında benzer bakım çalışmaları yapılacaktır.

06 Şubat 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında kesinti planlanmıştır.

Menemen

04 Şubat 2026 tarihinde Süleymanlı, Bozalan, Telekler, Turgutlar, Kır ve İğnedere ile Görece mahallelerinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

05 Şubat 2026 tarihinde Kemal Atatürk ve Gazi mahallelerinde 10:00 - 16:00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

05 Şubat 2026 tarihinde 29 Ekim, 9 Eylül ve Günerli mahallelerinde 12:00 - 14:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Tire

04 Şubat 2026 tarihinde Dibekçi, Çeriközü ve Küçükburun mahallelerinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında bakım çalışmaları yapılacaktır.

04 Şubat 2026 tarihinde Adnan Menderes mahallesinde 09:00 - 12:00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

04 Şubat 2026 tarihinde İlkkurşun, Kayaköy, Sekiköy, Seyrekli, Yeniköy, Kahrat ve Kızılcahavlu mahallelerinde 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Bayındır

04 Şubat 2026 tarihinde Camii, Kurt ve Mithatpaşa mahallelerinde 13:00 - 16:00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle kesinti olacaktır.

04 Şubat 2026 tarihinde Arıkbaşı ve Çiftçigediği ile Mektep mahallelerinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında bakım kesintisi uygulanacaktır.

Bergama

04 Şubat 2026 tarihinde İslamsaray, Barbaros, Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa, İnkılap, Kurtuluş, Talatpaşa, Turabey ve Ulucamii mahallelerinde 10:00 - 16:00 saatleri arasında kapsamlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacaktır.

04 Şubat 2026 tarihinde Gaylan mahallesinde 14:00 - 18:00 saatleri arasında kesinti planlanmıştır.

04 Şubat 2026 tarihinde Sağancı mahallesinde 09:00 - 13:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güzelbahçe

04 Şubat 2026 tarihinde Gölcük ve Çamlı mahallelerinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle kesinti olacaktır.

Aliağa

04 Şubat 2026 tarihinde Bozköy mahallesinde 10:00 - 16:00 saatleri arasında bakım kesintisi planlanmıştır.

Ödemiş

04 Şubat 2026 tarihinde Köseler, Süleymanlar, Veliler, Kızılca, Bülbüller ve Kerpiçlik mahallelerinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

04 Şubat 2026 tarihinde Gereli, Karakova, Ertuğrul, Yolüstü, Balabanlı, Umurbey, Ovakent ve Emmioğlu mahallelerinde 10:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

05 Şubat 2026 tarihinde Emmioğlu ve Umurbey mahallelerinde 09:00 - 16:00 saatleri arasında bakım çalışmaları yapılacaktır.

Gaziemir

04 Şubat 2026 tarihinde Gazikent mahallesinde sabah 09:00 - 13:30 ve öğleden sonra 14:00 - 18:00 saatleri arasında iki ayrı kesinti planlanmıştır.

Bornova

04 Şubat 2026 tarihinde Ümit mahallesinde iki ayrı kesinti grubuyla 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

05 Şubat 2026 tarihinde Kavaklıdere, Naldöken ve Ümit mahallelerinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında kesinti olacaktır.

Buca

04 Şubat 2026 tarihinde İnkılap ve Hürriyet mahallelerinde birden fazla grup halinde 09:00 - 13:00 saatleri arasında kesintiler planlanmıştır.

04 Şubat 2026 tarihinde Efeler, İnkılap, Yiğitler, Dicle ve Barış mahallelerinde 12:00 - 17:00 saatleri arasında çeşitli kesintiler uygulanacaktır.

Torbalı

04 Şubat 2026 tarihinde Subaşı, Atalan ve Göllüce mahallelerinde 19:00 - 20:00 saatleri arasında kısa süreli kesinti olacaktır.

Karaburun

04 Şubat 2026 tarihinde Sarpıncık mahallesinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında bakım kesintisi planlanmıştır.

05 Şubat 2026 tarihinde Mordoğan mahallesinde 13:00 - 17:00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Konak

04 Şubat 2026 tarihinde Çınartepe, Mehmet Akif, Millet, Çamkule, Murat, Aydoğdu ve Atamer mahallelerinde gece 01:00 - 01:30 saatleri arasında kısa süreli kesinti olacaktır.

Urla

04 Şubat 2026 tarihinde İskele mahallesinde 09:00 - 15:00 saatleri arasında kesinti planlanmıştır.

05 Şubat 2026 tarihinde İskele ve Rüstem mahallelerinde çeşitli saat aralıklarında bakım çalışmaları yapılacaktır.

Karabağlar

04 Şubat 2026 tarihinde Aşık Veysel, Karabağlar, Yunus Emre ve Aydın mahallelerinde öğleden sonra çeşitli kısa süreli kesintiler uygulanacaktır.