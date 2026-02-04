Dev bankadan çarpıcı altın tahmini: Ralli sert şekilde sona erdi

RALLİ SERT ŞEKİLDE SONA ERDİ

Altın ve gümüş fiyatları geçen ay; spekülatif pozisyonlardaki artış, yükselen jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair artan belirsizliklerin etkisiyle güçlü bir yükseliş eğilimi yakalamıştı. Ancak bu ivme, geçen haftanın sonuna doğru ani bir şekilde tersine döndü. Altın son 10 yılı aşkın süredeki en sert düşüşlerinden birini yaşarken, gümüş tarihindeki en kötü günlük performansını kaydetti.

