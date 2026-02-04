Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi! Kaza anı güvenlik kamerasında

Kategoriler
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki F.A. yönetimindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Motosiklet sürücüsü kazada metrelerce sürüklenerek yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.