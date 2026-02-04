Menü Kapat
Gündem
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kuvvetli kar yağışı aniden bastıracak: İller tek tek duyuruldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre bugün yurdun batısında güneş yüzünü gösterecek, bazı doğu illerinde ise kar yağışı etkili olacak. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerin de sağanak bastıracak. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Şubat Çarşamba günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kesimlerinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar ise iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artarken, doğuda 5 ila 7 derece azalacak.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kuvvetli kar yağışı aniden bastıracak: İller tek tek duyuruldu

KAR YAĞIŞI KUVVETLENECEK

Bugün Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari'de kar yağışı görülecek. Yarın yurt genelinde kar yağışına mola verilecek ve birçok kentte güneş yüzünü gösterecek. Cuma günü ise birçok kente sağanak ve kar yağışı gelecek. Yağışlar cumartesi ve pazar günleri kuvvetlenecek.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Kuvvetli kar yağışı aniden bastıracak: İller tek tek duyuruldu

4 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu, gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS -7°C, -2°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -1°C, 8°C
Çok bulutlu

VAN -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

