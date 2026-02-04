Taksiye alınmayan kadın çılgına döndü! Ayaklı küllüğü eline geçirip durağa daldı

Kategoriler
Bursa'da Şehir Hastanesi çalışan bir kadın, taksi durağında içinde yolcu dolu taksiye alınmadığı gerekçesiyle sinir krizi geçirdi. Ayaklı seyyar küllüğü ve boya kutularını eline geçiren kadın, durağın camlarını aşağı indirdi ve elektronik ekipmanlara zarar verdi. Olayda yaklaşık 150 bin TL'lik maddi hasar oluşurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.