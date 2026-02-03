Menü Kapat
TGRT Haber
Epstein'in kan donduran mesajı ortaya çıktı: 'O şehrin sakinlerini yok edeceksin'

Epstein skandalında ortaya çıkan belgeler kan dondurmaya devam ediyor. Eski Ahid'den pasajlar kullanılarak oluşturduğu bir mesajında şiddet içerikli, kadınları yaşlıları öldürmeye çağıran ve bir şehirde yaşayanları yok etmeyi söyleyen bölümler yer alıyor.

Epstein'in kan donduran mesajı ortaya çıktı: 'O şehrin sakinlerini yok edeceksin'
Siyasiler ve ünlü isimlerle kurdukları kirli ağın ortaya çıktığı 'e ilişkin açıklanan yeni belgelerde dünyayı sarsan detaylar ortaya çıktı. Epstein'in yazışmalarında bu defa Yahudilerin kutsal metinlerinden bazı pasajları kullanarak şiddet çağrısı yaptığı belirlendi.

Epstein'in kan donduran mesajı ortaya çıktı: 'O şehrin sakinlerini yok edeceksin'

ESKİ AHİD'DEN ŞİDDET İÇERİKLİ MESAJLAR

Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından Epstein'in yazışmalarında dikkati çeken yeni detaylar beliriyor.

Epstein'in, 6 Nisan 2014'te gönderdiği e-postada, Yahudilerin kutsal metinlerinden oluşan Eski Ahid'den bir alıntı seçkisi yaptığı görülüyor.

Epstein'in kan donduran mesajı ortaya çıktı: 'O şehrin sakinlerini yok edeceksin'

KATLİAM ÇAĞRISI

Hangi amaçla yazdığı ve nasıl bir mesaj vermek istediğine ilişkin detayın bulunmadığı, ABD Adalet Bakanlığının da belge üzerinde yer alan "gönderilen" kişi kısmını sansürlediği mesajın tam metni şu şekilde:

Hezekiel 9:6 "Yaşlıyı, genci, genç kızı, kadını, çocukları öldürün..."

Yeşaya 13:16 "Yavruları gözleri önünde parçalanacak. Evleri yağmalanacak. Kadınlarının ırzına geçilecek."

Tesniye 13:15 "O şehrin sakinlerini kılıçla vurup tamamen yok edeceksin..."

Levililer 20:9 "Babasına veya annesine lanet eden herkes mutlaka öldürülecektir..."

Mısır'dan Çıkış 32:27 "...İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün."

Tesniye 21:10-12 "Düşmanlarınızla savaşmaya çıktığınızda ve Tanrınız RAB onları elinize teslim ettiğinde, tutsaklar alır ve aralarında sevdiğiniz güzel bir kadın görürseniz, onu kendinize eş olarak alabilirsiniz. Onu evinize götürün. Başını tıraş etsin, tırnaklarını kessin."

Mısır'dan Çıkış 31:15 "...Şabat Günü çalışan herkes kesinlikle öldürülmelidir."

Tesniye 21:21 "Ve şehrinin bütün adamları onu taşla taşlayacaklar ve ölecek..."

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

