Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Trump’tan Epstein resti! "Adasına hiç gitmedim, demokratların hepsi gitti"

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein belgelerinde adının geçmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Epstein’in adasına hiç gitmediğini vurgulayan Trump, yayınlanan belgelerin kendisine yönelik bir "karalama kampanyası" olduğunu savundu ve yazar Michael Wolff’a dava açacağını duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Trump’tan Epstein resti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 23:06

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkisine yönelik iddialara yanıt vererek, "Epstein'ın adasına hiç gitmedim, ancak bu sahtekar Demokratların ve bağışçılarının neredeyse tamamı gitti" dedi.

"BENİ ZEDELEMEK İÇİN KOMPLO KURDULAR"

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’e yönelik 30 Ocak'ta yayınladığı yeni belgeler sonrası yeni bir açıklamada bulundu. Trump, Epstein ile gazeteci ve yazar Michael Wolff'un kendisi hakkındaki yazışmalarına değinerek, "Jeffrey Epstein ile dostane bir ilişkim olmadığı gibi, Adalet Bakanlığı tarafından yeni açıklanan bilgilere göre Epstein ve Michael Wolff adında sahtekar bir ‘yazar’, beni veya başkanlığımı zedelemek için komplo kurmuşlar" dedi.

Trump’tan Epstein resti! "Adasına hiç gitmedim, demokratların hepsi gitti"

"BEN GİTMEDİM DEMOKRATLARIN HEPSİ GİTTİ"

Kendisi hakkında komplo kuranların "radikal solcular" olduklarını belirten Trump, söz konusu komplolarla bağlantılı bazı kişileri dava edeceğini belirtti. Trump, "Ayrıca, saçma sapan konuşmayı seven pek çok insanın aksine ben Epstein'ın istila edilmiş adasına hiç gitmedim, ancak bu sahtekar Demokratların ve bağışçılarının neredeyse tamamı gitti" dedi.

EPSTEİN VE WOLFF’U KENDİSİNE SİYASİ KOMPLO KURMAKLA SUÇLAMIŞTI

Trump, Epstein ve Wolff’u kendisine siyasi komplo kurmakla suçlamıştı. Epstein’in gazeteci ve yazar Michael Wolff ile kendisi hakkında yaptığı konuşmalara ilişkin Trump, "Bu, Wolff adlı bir yazarın Epstein ile birlikte bana zarar vermek için komplo kurduğunu gösteriyor. Ben kendim görmedim ama çok önemli bazı kişiler bana bunun yalnızca beni aklamakla kalmadığını, hatta insanların özellikle de radikal solun umduğunun tam tersini ortaya koyduğunu söyledi. Üçüncü sınıf bir yazar olan Wolff’un Jeffrey Epstein ile birlikte bana siyasi ya da başka şekilde zarar vermek için iş birliği yaptığı anlaşılıyor. Bu oldukça açık ve net şekilde ortaya çıktı. Bu yüzden muhtemelen Wolff’a dava açacağız" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Epstein belgelerinde "Putin" detayı! Yerine geçecek ismi seçtiler
Epstein belgeleri sonrası gözler Trump'taydı: Suçlanmadım aksine aklandım
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.