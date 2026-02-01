Menü Kapat
Dünya
Editor
Editor
 Berkay Alptekin

Epstein belgeleri sonrası gözler Trump'taydı: Suçlanmadım aksine aklandım

Trump, Epstein dosyalarının kamuoyuyla paylaşılmasını değerlendirdi. Trump, belgelerin kendisine yönelik olumsuz bir durum ortaya koymadığını ve gazeteci Michael Wolff'un kendisine siyasi açıdan zarar vermek amacıyla hareket ettiğini savundu.

Epstein belgeleri sonrası gözler Trump'taydı: Suçlanmadım aksine aklandım
ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaleti seyahati öncesi Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, yaptığı açıklamada, Epstein soruşturmasıyla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşılmasına değindi.

Beklentilerin aksine belgelerin kendisine yönelik olumsuz bir durum ortaya koymadığını savunan Trump, belgelerde gazeteci Michael Wolff'un Epstein ile kendisine siyasi açıdan zarar vermek amacıyla hareket ettiğinin görüldüğünü dile getirdi.

Trump, "Kendim görmedim ama çok önemli bazı kişiler bana, bunun yalnızca beni aklamakla kalmadığını, aynı zamanda insanların, o radikal solun, umduğunun tam tersi bir tablo ortaya koyduğunu söyledi." diye konuşarak, Wolff'a ve gerekirse Epstein'in mirasına dava açabileceklerini belirtti.

Epstein belgeleri sonrası gözler Trump'taydı: Suçlanmadım aksine aklandım

EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

