Epstein düğümü çözülüyor! Yeni belgelerdeki anlaşma dudak uçuklattı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin 3 milyondan fazla yeni belgenin daha kamuoyuna açıklandığını duyurmasının ardından dosyalardan yeni ayrıntılar çıkmaya başladı.

5 Ekim 2015 tarihli bir belgede, Epstein’ın Southern Trust şirketi üzerinden Rothschild firmasıyla risk analizi ve algoritma hizmetleri için 25 milyon dolarlık bir sözleşme yaptığı ortaya kondu.

Belgede, “ABD ile Rothschild firması arasındaki meselelerle bağlantılı” olduğu belirtilen bu ödemenin, Rothschild’in ABD’ye yapacağı ödemenin ardından üç gün içinde gerçekleştirileceği ifade edildi.

EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.