Epstein'in adasındaki gizemli yapı: Yayınlanan belgelerle ortaya çıktı

ABD Adalet Bakanlığı'nın, Jeffrey Epstein'e dair yayımladığı belgeler ve fotoğraflarda bir yer dikkat çekti. Epstein'in özel adasında bulunan tapınağa benzeyen tuhaf küp şeklinde bir yapı fark edildi. Adanın en yüksek noktasında inşa edilen, mavi-beyaz şeritlerle süslenmiş yapının palmiye ağaçlarıyla çevrili, denize bakan bir manzarası var.

HAYVAN FİGÜRLERİ, ZODYAK, MİTOLOJİK UNSURLAR...

Yapı dışarıdan gösterişli gibi dursa da içi oldukça bakımsız bir halde. Yapının içerisinde etrafa saçılmış ahşap parçaları, dekorasyonu henüz tamamlanmamış bölümler var. Yapının hangi amaçla kullanıldığına dair bir bilgi ise yok.

Yayınlanan fotoğraflarda, yapının tavanının tamamının gökyüzünü andıracak şekilde boyandığı, bu fonun üzerine de hayvan figürleri, takımyıldızlar, zodyak burçları, mitolojik ve denizcilik temalı unsurlar görülüyor.

Bir duvar boyunca yerden tavana uzanan büyük ahşap bir kitaplık olsa da rafların tamamen boş olduğu görülüyor. Büyük, çift kanatlı bir pencerenin yakınındaki köşede ise sararmış naylonla kaplı, kirli görünen iki adet tek kişilik beyaz yatak bulunuyor.

EPSTEIN'İN 'PEDOFİLİ ADASI'

Epstein'in 1998 yılında 8 milyon dolara satın aldığı bu adada kız çocuklarını istismar ettiği ortaya çıkınca adanın ismi 'Pedofili Adası' olarak anılmaya başlandı. Epstein 2016 yılında daha büyük bir ada olan Great Saint James'i de alarak iki adayı kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı ağında kullandı.