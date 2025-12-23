Menü Kapat
Konut kredisi 28 ayın en düşük rakamını gördü! İşte en düşük oranlı ev kredileri

Aralık 23, 2025 12:01
1
Konut kredisi

Bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 12 Aralık haftasında yüzde 37,63 ile 28 ayın en düşüğüne geriledi.Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan dezenflasyon programının çıktıları verilere yansırken, Haziran 2024'te yüzde 71,6'ya yükselen enflasyon kasımda yüzde 31,1'e kadar düştü.

2
konut kredisi

Bu gerilemeye paralel olarak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını kademeli bir şekilde aşağı çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son olarak 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e indirdi.

TCMB tarafından yapılan indirimler bankalarca sunulan konut kredilerinin faiz oranlarına da yansıdı.
 

3
konut kredisi

28 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Merkez Bankası verilerine göre, bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı 12 Aralık haftasında yüzde 37,63'e düşerken, bu rakam 28 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Bundan önceki düşük rakam 1 Eylül 2023'te yüzde 35,69 şeklindeydi. En yüksek oran ise 5 Nisan 2024 haftasında yüzde 45,14 olmuştu.
 

4
konut kredisi faizi

AYLIK FAİZ YÜZDE 2,5 ALTINA DÜŞTÜ

Geçen yıl ortalarında bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 3,05 iken, bu rakam yüzde 2,49'a kadar geriledi.
 

5
KONUT KREDİSİ ÖDEMESİ

TOPLAM TUTAR DEĞİŞTİ

Böylece 10 yıl vadeli 1 milyon liralık kredi için aylık ödenen rakam 31 bin 352 liradan 26 bin 273 liraya düşmüş oldu. Toplam ödenen tutar ise 609 bin lira düşüşle 3 milyon 153 bin liraya geriledi.
 

6
Ali Hepşen,

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının 5 Nisan 2024'ten bu yana yaklaşık 7,5 puan geri çekildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gerilemenin arkasında birkaç dinamik var. İlki, bankaların konut kredisi hacmini kontrollü biçimde yeniden açma isteği. 2023 sonbaharından itibaren konut kredisi neredeyse 'vitrin ürününe' dönüşmüştü. Fiyat vardı, müşteri yoktu. Talep sert biçimde baskılanmıştı. İkinci unsur ise politika faizinin zirveye yaklaşmasıyla ileriye dönük beklentilerin yumuşaması. Bankalar kredi fiyatlarken sadece bugünkü politika faizine bakmaz. Önümüzdeki 12-24 aya ilişkin faiz patikasını da fiyatlar. Burada 'daha yukarısı zor' algısı oluştuğu anlaşılıyor."

Hepşen, bu oranın herkese açılan bir faiz seviyesi olmadığını kaydederek, düşük riskli ve yüksek peşinatı bulunan müşterilerin bundan daha çok faydalandığını söyledi.
 

7
KONUT KREDİSİ

KREDİ ORANLARI HALA YÜKSEK

Prof. Dr. Hepşen, bu oranın hala yüksek olduğunu belirterek, söz konusu düşüşün geniş tabanlı bir talep patlaması oluşturmayacağını, kısmi bir nefes alma sağladığını anlattı.

Faizlerin zirve yaptığı dönemde bankaların "Konut kredisi veriyorsam, ya gerçekten çok kazanırım ya da hiç vermem" mantığıyla yaklaştığını dile getiren Hepşen, "Bugün ise yaklaşım biraz değişmiş görünüyor. Kredi musluğu açılmıyor ama kilit de tamamen kapalı değil. Faizdeki düşüş bu strateji değişiminin işareti." dedi.
 

8
konut satışları

KONUT SATIŞININ ARTMASI İÇİN BU ORAN LAZIM

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan da kredilerdeki gerilemenin ipotekli satışlara yansımaya başladığını belirterek, "2025'in 11 ayında ipotekli satışlar yüzde 53,5 artmasına rağmen kredili satışların toplamdan aldığı pay hala istenilen seviyede değil. Şu anda yüzde 13,3 seviyesinde ancak yüzde 30'larda olması gerekiyor. Bunun sebebi kredi oranlarının halen istenilen seviyelere gelmemesi." dedi.
 

9
Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Ziraat Bankası – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,49
Aylık Taksit: 26.273 TL
Toplam Ödeme: 3.170.344 TL

10
Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Akbank – İlk Evim Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,65
Aylık Taksit: 27.701 TL
Toplam Ödeme: 3.343.438 TL
 

11
Garanti BBVA – Konut Kredisi

Garanti BBVA – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.061 TL
Toplam Ödeme: 3.399.634 TL
 

12
Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

Vakıf Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı: %2,69
Aylık Taksit: 28.061 TL
Toplam Ödeme: 3.373.492 TL
 

13
Halkbank – Konut Kredisi

Halkbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.061 TL
Toplam Ödeme: 3.384.844 TL
 

14
QNB – Konut Kredisi

QNB – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,69
Aylık Taksit: 28.061 TL
Toplam Ödeme: 3.383.609 TL
 

15
İş Bankası – Ev Kredisi Kampanyası

İş Bankası – Ev Kredisi Kampanyası

Faiz Oranı: %2,79
Aylık Taksit: 28.966 TL
Toplam Ödeme: 3.493.488 TL
 

16
Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kuveyt Türk – Konut Finansmanı

Kâr Payı: %2,81
Aylık Taksit: 29.148 TL
Toplam Ödeme: 3.515.321 TL
 

17
TEB – Konut Kredisi

TEB – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.513 TL
Toplam Ödeme: 3.558.006 TL
 

18
Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Ziraat Katılım – Konut Finansmanı

Kâr Payı: %3,29
Aylık Taksit: 33.591 TL
Toplam Ödeme: 4.047.236 TL

 

19
ING – Konut Kredisi

ING – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 37.862 TL
Toplam Ödeme: 4.560.342 TL
 

20
Şekerbank – Konut Kredisi

Şekerbank – Konut Kredisi

Faiz Oranı: %4,92
Aylık Taksit: 49.355 TL
Toplam Ödeme: 5.938.762 TL

