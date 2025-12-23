Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Köprü ve otoyol ücretleri zammı 2026: Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar olacak? (15 Temmuz, FSM, Yavuz Sultan Selim)

15 Temmuz, FSM, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretinin 2026 yılında ne kadar olduğu milyonlarca İstanbullu sürücü tarafından araştırılıyor. Her gün işe gitmek için Anadolu ve Avrupa Yakası arasında seyahat eden sürücüler 2026 köprü ve otoyol ücretlerini merak ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 2026 yılında köprü ve otoyol ücretlerine ne kadar zam yapılacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamanın ardından 15 Temmuz, FSM, Yavuz Sultan Selim köprüsü 2026 geçiş ücretleri ne kadar olduğu netlik kazandı.

Köprü ve otoyol ücretleri zammı 2026: Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar olacak? (15 Temmuz, FSM, Yavuz Sultan Selim)
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 11:55

Köprü ve otoyol ücretleri 'da ne kadar olacağı belli oldu. 2025 yılında yapılan zammın ardından güncel olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve tek yön geçiş ücreti otomobiller için 47 lira, minibüsler için 60 lira, motosikler için ise 20 lira olarak belirlenmişti. geçiş ücreti ise otomobiller için 795 lira, minibüsler için 1.270 lira olarak açıklanmıştı. 2025 yılında Çanakkale Köprüsü'nden geçişlerde ise otomobillerden 790 lira geçiş ücreti alınıyordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre köprü ve otoyol ücretlerine 2026 yılında geliyor. Yapılacak olan zammın ardından 2026 körpü ve otoyol ücretleri ne kadar olacağı sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı.

Köprü ve otoyol ücretleri zammı 2026: Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar olacak? (15 Temmuz, FSM, Yavuz Sultan Selim)

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 2026 NE KADAR OLACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam yapılacağını aktardı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) güncel geçit ücreti otomobiller için 47 lira olarak belirlenmişti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ise 80 lira olarak ödeniyor.

Köprü ve otoyol ücretleri zammı 2026: Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar olacak? (15 Temmuz, FSM, Yavuz Sultan Selim)

Yüzde 25,49 oranında zam yapılması durumunda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM otomobil geçiş ücretleri yaklaşık 12 lira zamlanacak ve 59 liraya ulaşacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise yaklaşık 20 lira artacak ve 100 liraya ulaşacak. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından fiyat listesi açıklandığında kesin köprü geçiş ücretleri belli olacak.

Köprü ve otoyol ücretleri zammı 2026: Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar olacak? (15 Temmuz, FSM, Yavuz Sultan Selim)

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ NE KADAR OLACAK 2026?

Osmangazi Köprüsü'nden geçişlerde 2026 yılı için otomobillerden 795 lira, minibüslerden ise 1.270 lira ücret alınıyor. Bakan Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre yapılacak olan zammın ardından yeni fiyat otomobiller için 997,65 lira, minibüsler için ise 1.593,72 Lira olacak.

Bakan Uraloğlu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollar var. Burada yaklaşımımız yeniden değerleme oranında olabilir diye düşünüyoruz. Yap-işlet-devret durumundaki otoyollarda sözleşmede nedir, ona bakacağız. Bazen yüzde 10 düzenleme yapabiliriz. Enflasyon ne oldu, ulaşımdaki enflasyonu etkileyen miktar ne kadardır diye düzenleme yaparız diye düşünüyorum" ifadeleri yer aldı.

Köprü ve otoyol ücretleri zammı 2026: Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar olacak? (15 Temmuz, FSM, Yavuz Sultan Selim)

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Çanakkale Köprüsü'nden otomobiller için 2025 yılı içerisinde alınan 790 lira geçiş ücreti, 2026 yılında ise yüzde 25,49 oranında zamlanarak 991,37 liraya yükselecek.

