Araç aramasında ortaya çıktı: Tarihi eser değeri taşıyan 2 adet Tevrat bulundu

Nevşehir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu tarihi eser niteliği taşıyan tevratlar ele geçirildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göreme Beldesinde Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 2 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ve 1 adet dedektör arama çubuğu ele geçirildi.

MÜZEYE GÖNDERİLDİ

Operasyonda ayrıca, araç içerisinde bulunan Y.K., E.T., M.D. ve Ö.İ. gözaltına alındı. Ele geçirilen 2 Tevrat'ta Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.