Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ben Leman dizisi final yaptı, Bahar dizisinin oyuncusu Nihal Yalçın karara tepki gösterdi

Başrolünde Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Selin Şekerci gibi oyuncuların yer aldığı Ben Leman dizisi 13. bölümle final kararı aldı. Bahar dizisinde rol alan Nihal Yalçın ise karara tepki gösterdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ben Leman dizisi final yaptı, Bahar dizisinin oyuncusu Nihal Yalçın karara tepki gösterdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 11:27

Cumartesi akşamları yayınlanan Ben Leman dizisi bu hafta yayınlanan bölümle final yapacak. Son alınan izlenme oranlarına göre şekillenen final kararı tüm ekibi de üzdü. Dizinin final kararına bir tepki de Nihal Yalçın'dan geldi.

BEN LEMAN DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Ben Leman dizisinin final kararı, "Güzelköy’da başlayan hikayemiz, sizlerin sevgisiyle büyüyüp gerçek bir hayata dönüştü. Bu yolculukta bizi hiç yalnız bırakmadığınız, Leman’ın hikayesini kendi anılarınızın arasına kattığınız için sonsuz teşekkür ederiz. 13. bölüm itibarıyla hikayemizi noktalarken; Güzelköy’un sokaklarında, denize bakan o sıcak evlerinde, kalbinizin en sakin yerinde hep yaşamaya devam edeceğimize inanıyoruz. Biliyoruz ki; bazı hikayeler bitmez, sadece yer değiştirir. Sizi seviyoruz…" sözleriyle duyuruldu.

Ben Leman dizisi final yaptı, Bahar dizisinin oyuncusu Nihal Yalçın karara tepki gösterdi

NİHAL YALÇIN KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bahar dizisnde rol alan ve dizisi final kararı alan Nihal Yalçın, Ben Leman dizisini paylaşarak, "Keşke romantize etmek, kabul etmek yerine bir araya gelebilip sektörün acımasızlığını konuşabilsek!" dedi.

Ben Leman dizisi final yaptı, Bahar dizisinin oyuncusu Nihal Yalçın karara tepki gösterdi
ETİKETLER
#televizyon
#Türk Dizisi
#Ben Leman
#Dizinin Finali
#Nihal Yalçın
#Secör
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.