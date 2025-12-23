Ben Leman dizisi final yaptı, Bahar dizisinin oyuncusu Nihal Yalçın karara tepki gösterdi

Cumartesi akşamları yayınlanan Ben Leman dizisi bu hafta yayınlanan bölümle final yapacak. Son alınan izlenme oranlarına göre şekillenen final kararı tüm ekibi de üzdü. Dizinin final kararına bir tepki de Nihal Yalçın'dan geldi.

BEN LEMAN DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

Ben Leman dizisinin final kararı, "Güzelköy’da başlayan hikayemiz, sizlerin sevgisiyle büyüyüp gerçek bir hayata dönüştü. Bu yolculukta bizi hiç yalnız bırakmadığınız, Leman’ın hikayesini kendi anılarınızın arasına kattığınız için sonsuz teşekkür ederiz. 13. bölüm itibarıyla hikayemizi noktalarken; Güzelköy’un sokaklarında, denize bakan o sıcak evlerinde, kalbinizin en sakin yerinde hep yaşamaya devam edeceğimize inanıyoruz. Biliyoruz ki; bazı hikayeler bitmez, sadece yer değiştirir. Sizi seviyoruz…" sözleriyle duyuruldu.

NİHAL YALÇIN KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bahar dizisnde rol alan ve dizisi final kararı alan Nihal Yalçın, Ben Leman dizisini paylaşarak, "Keşke romantize etmek, kabul etmek yerine bir araya gelebilip sektörün acımasızlığını konuşabilsek!" dedi.