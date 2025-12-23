Hulusi Kentmen'in evi 'yılan hikayesine' döndü! 5 yıldır bitmek bilmeyen restorasyon

Veliahmet Mahallesinde bulunan ve Türk sinemasının "babacan" karakteri Hulusi Kentmen'in çocukluğunun geçtiği evin restorasyon çalışmaları 2020 yılından bu yana bir türlü tamamlanamadı. Neredeyse 6 yıldır devam eden çalışmaların bir neticeye varmadığını söyleyen MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, durumu eleştirdi.

"5 YILDIR REKLAMI YAPILIYOR"

Yarım kalan restorasyon alanında incelemelerde bulunan Kazan, sürecin 2019 yılında kendi meclis üyeliği döneminde gündeme geldiğini, 2020 yılında ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet döneminde ilk ihalenin yapıldığını hatırlattı. Söz konusu yapının 2020 yılından bu yana her yıl birçok kez ihaleye çıkarıldığını söyleyerek, yapının yıllardır aynı noktada tutulduğuna dikkati çekti. İlker Kazan, "Ortada bitmeyen bir iş var ama her yıl sanki yeni bir proje yapılmış gibi bunun reklamı yapılıyor. Gördüğünüz üzere yapıldı deniliyor ama her yıl, yılda 5 kere bunun reklamı yapılıyor. Ben her seferinde yapılanın değil, yapılmayanın hesabını soruyorum" dedi.

"10'UNCU KEZ İHALEYE ÇIKILIYOR"

Belediye yönetiminin sürekli "engelleniyoruz" söylemiyle kamuoyunu meşgul ettiğini ifade eden Kazan, İzmit'e değer katacak işlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu yıl görev süresinin ikinci yılını doldurmuş bir belediye başkanından bahsediyoruz. Buna rağmen aynı yer için belki de 10'uncu kez ihaleye çıkılıyor. Kendisini, yapılmayan işleri reklamlarla anlatmak yerine İzmit'e gerçekten değer katacak işleri hayata geçirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HULUSİ KENTMEN'İN BİLE BU KADAR FİLMİ OLMAMIŞTIR"

Restorasyon sürecinin sürekli reklam malzemesi yapıldığını kaydeden MHP İlçe Başkanı Kazan, şöyle konuştu:

"Hulusi Kentmen'in bile bu kadar haberi olmamıştır ya da bu kadar filmi olmamıştır. Fatma Başkan her sene yılda 5 kez burayı haber yaptırarak gündemde tutuyor. Yılda 5 kere ihaleye çıkıyor. Yapmak mı istemiyor, yoksa sürekli gündemde kalmak için mi bunu yapıyor bilemiyorum. Ama demek ki isteyince yapabiliyor. Yapabiliyorsa da buyursun, bir an önce yapsın."

"TABELALAR DA YIRTIK VE KULLANILAMAZ HALDE"

Yapının fiziki durumuna da değinen Kazan, binanın dış etkenlere karşı korumasız olduğunu belirtti. Restorasyon alanında bilgilendirme tabelasının bulunmadığını ve teslim tarihinin belirsiz olduğunu aktaran Kazan, "Bugün de görüyorsunuz, camlar takılı değil, bina açık durumda. Herkes rahatlıkla içeri girebilir. Yağmurlu havalarda yapılan bütün emekler boşa gidecek. Sonra yeniden aynı ihaleye çıkılacak. İzmitlinin hakkı bir kez daha gasp edilecek. Ne zaman teslim edilecek, ne olacak, buna dair hiçbir açıklama yok. Ruhsatın da bildiğim kadarıyla o dönemde iptal edildiğini ve yeniden ruhsat alınması gerektiğini düşünüyorum. Ancak alanda yetkili kimse olmadığı için net bilgi alınamıyor. Tabelalar da yırtık ve kullanılamaz halde" şeklinde konuştu.

"SANATA VE SANATÇIYA VERİLEN DEĞER ORTADA"

Kazan, Hulusi Kentmen gibi Türk sinemasına damga vurmuş bir ismin adını taşıyan yapının yıllardır atıl vaziyette bekletilmesinin sanata verilen değeri gösterdiğini sözlerine ekleyerek, "Sanata ve sanatçıya verilen değer maalesef burada çok net bir şekilde ortada. Yapının yıllardır bu halde bekletilmesi kabul edilebilir değil" dedi.