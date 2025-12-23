Menü Kapat
12°
 | Murat Makas

Diyarbakır'da hayrete düşüren keşif! Fay kırıkları ve fosiller gün yüzüne çıktı: Yüz milyonlarca yıl öncesine ait

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yapılan araştırmalarda hayrete düşüren bulgular ortaya çıktı. Yüz milyonlarca yıl öncesine ait fosil ve fay kırıkları görüntüleri dikkat çekti. Ayrıca sediment tortulu alanı, Tetis Denizinin zemini olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin birçok ilinde yapılan arkeolojik kazılardaki önemli bulguların yanı sıra denizlerde yeni canlı türleri ve fosiller ortaya çıkıyor. Yeni yapılan araştırmalarda Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinin üzerinde olduğu zeminin, Tetis Denizinin zemini olduğu değerlendiriliyor.

FOSİL VE FAY KIRIKLARI DİKKAT ÇEKİYOR

İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan bu kayaçlardaki fosiller ve fay kırıkları zengin görüntülerle dikkat çekiyor. Antropolog Naci Akdemir, alanın Tetis Denizinde meydana gelen sediment tortulu çökellerinin bulunduğu bir yer olduğunu, bu çökellerin vaktiyle muhtemelen tek tabaka halindeyken Afrika-Arabistan plakasının zorlaması ve Avrasya'nın buna direnmesi neticesinde bir yükselme-dalma hadisesinin meydana geldiğini ifade etti.

Diyarbakır'da hayrete düşüren keşif! Fay kırıkları ve fosiller gün yüzüne çıktı: Yüz milyonlarca yıl öncesine ait

Afrika-Arabistan zonu yükselirken Avrasya zonunun bunun altına daldığını kaydeden Akdemir, "Tetis Denizinin altındaki çökeller yükselirken önce doğu-batı istikametinde çatlaklar ve kırılmalar meydana gelmiştir. Bilahare yine Afrika-Arabistan plakasının sola momentli yani batıya açılı bindirmesi yüzünden bu defa kuzey-güney istikametli düzgün çatlaklar meydana gelmiştir. Her çatlağın bulunduğu yerde doğudaki zon, batıdakine nazaran daha hızlı ilerlemektedir. Çatlakların vaktiyle bakışımlı iken, günümüzde birbirinden ayrılmış kırıkları, bunu bize açıkça göstermektedir" dedi.

Diyarbakır'da hayrete düşüren keşif! Fay kırıkları ve fosiller gün yüzüne çıktı: Yüz milyonlarca yıl öncesine ait

"YÖREMİZDEKİ DEPREMLER BUNDAN KAYNAKLANMAKTADIR"

Antropolog Akdemir, hadisenin yaklaşık 250 ila 300 milyon sene önce başladığını değerlendirerek şunları söyledi:

"Biz bunu jeolojik hareket olarak düşünüyorsak halen devam etmektedir. Zaten yöremizdeki depremlerde bundan kaynaklanmaktadır. Bulunduğumuz yer, kanaatime göre hareket başladığında şimdiki Süveyş ve Basra Körfezini birleştiren bir hattın üzerinde bulunuyordu, kabaca. Arazi, yılda 10-15 milimetrelik bir hızla kuzeye doğru seyir halindedir ki Anadolu yarımadası da bunun önünden batıya doğru, yani Ege Denizine doğru kaçmaktadır.

Hareket, güneyden kuzeye doğrusal bir hareket değil sola, yani batıya momentli bir hareket karakterindedir. Hareketin ivmesi, aynı şekilde Avrasya'ya yüklenen Hint kıtasında çok hızlı iken, Arabistan ve Afrika'nın batısına gittikçe yavaşlamaktadır. Bakılırsa, Hindistan'ın Avrasya'yı Himalayalar'da 9 bin metrelere varan ölçeklerde yükselttiği, İran ve Anadolu platolarının batıya gittikçe azalan meyillerle bu harekete refakat ettiği görülür. Söz konusu yükselme hareketi batıda, Atlas Dağlarını da kıvırdıktan sonra, Cebelitarık'ta neredeyse sıfırlanmaktadır. Ancak Alp kıvrımları ile Pirenelerin de bu sistemin etkisiyle oluşmuş dağ kıvrımları olduğunu unutmamak gerekir" diye konuştu.

Diyarbakır'da hayrete düşüren keşif! Fay kırıkları ve fosiller gün yüzüne çıktı: Yüz milyonlarca yıl öncesine ait
Nysa Antik Kenti'nde izine az rastlanır keşif: 1800 yıl önce bu basamakları kullanmışlar

"AKDENİZ, ŞU AN GİTTİKÇE KAPANMAKTADIR"

Üzerinde bulunulan sediment tortullarında bakterilerden, omurgalı hayvanlara kadar çok farklı türlerde hayvan fosilini bulmak mümkün olduğunu aktaran Akdemir, "Deniz yumuşakçaları, derisi dikenliler, balıklar ve ne olduğunu tam kestiremediğimiz başkaca omurgalı hayvanların fosilleri bize bunu göstermektedir. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi, bir kayanın üzerinde bulunan ve üzerinde birkaç diş bile mevcut olan bir çene kemiği mevcuttur. Bunun üzerinde de oluşmuş ve tabiatıyla daha geç çağlara ait olan başka bir katmanda da omurga kemikleri müşahede ettik. Söz konusu hareketlenmeler neticesinde bu arazi, yaklaşık 5-6 milyon kadar önce günümüzdeki manzaraya büründü. Zaten Tetis Denizinin devamından başka bir şey olmayan Akdeniz, şu an gittikçe kapanmaya, başka ifadeyle daralmaya devam etmektedir. Akdeniz'in zeminininde birkaç, 10 milyon sene sonra, günümüz Kocaköy arazisine benzeyen bir görünüm alacağı tahmin edilmektedir" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da hayrete düşüren keşif! Fay kırıkları ve fosiller gün yüzüne çıktı: Yüz milyonlarca yıl öncesine ait
