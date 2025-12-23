Menü Kapat
Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İstanbul ilk üçe giremedi, ticari zekasıyla ünlü şehir gerilerde kaldı

Aralık 23, 2025 10:35
Türkiye’nin en zeki illeri

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu. Türkiye genelinde 81 ilden bir milyondan fazla katılımcının yer aldığı ankette çıkan sonuç ise oldukça şaşırttı. Yaklaşık 16 milyona ev sahipliği yapan ve Türkiye’nin finans merkezi olarak görülen İstanbul en zeki şehirler listesinde ilk üçe giremezken, ticari zekasıyla ünlü Kayseri de 33 ilin yer aldığı listede oldukça alt sıralarda kendine yer buldu…

Türkiye’nin en zeki illeri

81 ilin yer aldığı Türkiye’de 33 il en zekiler sıralamasına girmeye hak kazandı. 1,2 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette üniversite yoğunluğu ve dijital uyum gibi kriterlere bakıldı. Ülkenin en zeki şehirleri listesinin zirvesine ise ne İstanbul ne Ankara oturamadı. İşte IQ seviyeleri ile diğer illere fark atan şehirlerimiz…

Giresun

TÜRKİYE’NİN EN ZEKİ İLLERİ

33 NUMARA GİRESUN

100.56

Mersin

32 NUMARA MERSİN

100.71

Karabük

31 NUMARA KARABÜK

100.85

Samsun

30 NUMARA SAMSUN

100.87

Çorum

29 NUMARA ÇORUM

100.95

Bolu

28 NUMARA BOLU

100.99

Tunceli

27 NUMARA TUNCELİ

101.17

Edirne

26 NUMARA EDİRNE

101.28

Kayseri

25 NUMARA KAYSERİ

101.42

Kütahya

24 NUMARA KÜTAHYA

101.65

Kırşehir

23 NUMARA KIRŞEHİR

101.74

Sakarya

22 NUMARA SAKARYA

101.78

Bartın

21 NUMARA BARTIN

102.13

Denizli

20 NUMARA DENİZLİ

102.14

Rize

19 NUMARA RİZE

102.32

Konya

18 NUMARA KONYA

102.36

Uşak

17 NUMARA UŞAK

102.37

Karaman

16 NUMARA KARAMAN

102.52

Yalova

15 NUMARA YALOVA

102.58

Zonguldak

14 NUMARA ZONGULDAK

102.68

Tekirdağ

13 NUMARA TEKİRDAĞ

102.82

Antalya

12 NUMARA ANTALYA

103.29

Trabzon

11 NUMARA TRABZON

103.37

Kırklareli

10 NUMARA KIRKLARELİ

103.38

Bursa

9 NUMARA BURSA

103.47

Balıkesir

8 NUMARA BALIKESİR

103.59

Kocaeli

7 NUMARA KOCAELİ

103.85

İstanbul

6 NUMARA İSTANBUL

104.02

Çanakkale

5 NUMARA ÇANAKKALE

104.02

Muğla

4 NUMARA MUĞLA

104.12

İzmir

3 NUMARA İZMİR

104.51

Ankara

2 NUMARA ANKARA

104.91

Eskişehir

1 NUMARA ESKİŞEHİR

105.20

