Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu! İstanbul ilk üçe giremedi, ticari zekasıyla ünlü şehir gerilerde kaldı

Türkiye’nin en zeki illeri belli oldu. Türkiye genelinde 81 ilden bir milyondan fazla katılımcının yer aldığı ankette çıkan sonuç ise oldukça şaşırttı. Yaklaşık 16 milyona ev sahipliği yapan ve Türkiye’nin finans merkezi olarak görülen İstanbul en zeki şehirler listesinde ilk üçe giremezken, ticari zekasıyla ünlü Kayseri de 33 ilin yer aldığı listede oldukça alt sıralarda kendine yer buldu…
81 ilin yer aldığı Türkiye’de 33 il en zekiler sıralamasına girmeye hak kazandı. 1,2 milyon kişinin katılımıyla gerçekleşen ankette üniversite yoğunluğu ve dijital uyum gibi kriterlere bakıldı. Ülkenin en zeki şehirleri listesinin zirvesine ise ne İstanbul ne Ankara oturamadı. İşte IQ seviyeleri ile diğer illere fark atan şehirlerimiz…
33 NUMARA GİRESUN
100.56
32 NUMARA MERSİN
100.71
31 NUMARA KARABÜK
100.85
30 NUMARA SAMSUN
100.87
29 NUMARA ÇORUM
100.95
28 NUMARA BOLU
100.99
27 NUMARA TUNCELİ
101.17
26 NUMARA EDİRNE
101.28
25 NUMARA KAYSERİ
101.42
24 NUMARA KÜTAHYA
101.65
23 NUMARA KIRŞEHİR
101.74
22 NUMARA SAKARYA
101.78
21 NUMARA BARTIN
102.13
20 NUMARA DENİZLİ
102.14
19 NUMARA RİZE
102.32
18 NUMARA KONYA
102.36
17 NUMARA UŞAK
102.37
16 NUMARA KARAMAN
102.52
15 NUMARA YALOVA
102.58
14 NUMARA ZONGULDAK
102.68
13 NUMARA TEKİRDAĞ
102.82
12 NUMARA ANTALYA
103.29
11 NUMARA TRABZON
103.37
10 NUMARA KIRKLARELİ
103.38
9 NUMARA BURSA
103.47
8 NUMARA BALIKESİR
103.59
7 NUMARA KOCAELİ
103.85
6 NUMARA İSTANBUL
104.02
5 NUMARA ÇANAKKALE
104.02
4 NUMARA MUĞLA
104.12
3 NUMARA İZMİR
104.51
2 NUMARA ANKARA
104.91
1 NUMARA ESKİŞEHİR
105.20