Veri merkezleri büyük risk altında

AŞIRI ISINMA ARTIK İSTİSNA DEĞİL

Araştırma, iklimsel uyumsuzluğun neredeyse küresel bir norm hâline geldiğine işaret ediyor. Yaklaşık 600 veri merkezi, yıllık ortalama sıcaklığın 27 derecenin üzerine çıktığı bölgelerde faaliyet gösteriyor. Öte yandan birçok tesis de 18 derecenin altındaki soğuk iklimlerde çalışıyor. Bu da her iki uçta da verimlilik sorunlarını beraberinde getiriyor.

Çarpıcı örneklerden biri Singapur. Yıl boyunca sıcaklıkların 33 derece civarında seyrettiği, nem oranının ise sık sık yüzde 80’in üzerine çıktığı ülkede, tüm bu zorlu koşullara rağmen 1,4 gigawatt’tan fazla veri merkezi kapasitesi bulunuyor. Yani teknoloji altyapısı, neredeyse iklimle inatlaşarak büyüyor.