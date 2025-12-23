Tıbbi yardım felaketi beraberinde getirdi! ABD'nin kıyısına Meksika donanma uçağı düştü

Meksika Donanması tarafından kullanılan küçük bir uçağın ABD'nin Texas eyaleti yakınlarında düştüğü belirtildi. Donanma tarafından yapılan açıklamada, uçağın Texas'ın Galveston şehri kıyılarına düştüğü ifade edilerek teyit edildi.

Uçağın 4 donanma subayı ve 4 sivili taşıdığı bilgisi paylaşılan açıklamada, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kurtulduğu ve 1 kişinin de kayıplara karıştığı belirtildi.

TIBBİ NAKİL İÇİN HAVALANDI

Açıklamada, düşen uçağın "özel tıbbi nakil odaklı insani yardım görevi" için havalandığı kaydedilerek, tıbbi tedavi için nakledilen hastanın da ölenler arasında yer aldığı aktarıldı.

Kurtarma operasyonlarının, uçağı okyanusta bulan ABD Sahil Güvenlik birimleri tarafından gerçekleştirildiği bildirildi.

Meksika Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Meksika'nın Houston Başkonsolosluğu aracılığıyla yerel yetkililerle iletişime geçilerek, kurbanların ailelerine destek sağlandığı kaydedildi.