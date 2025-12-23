Menü Kapat
Hava Durumu
Fenerbahçe'de transfer harekatı: Veerman imzaya, Sörloth ve Musaba pazarlığa!

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup ikinci kapatan Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertliler, Joey Veerman transferinde sona yaklaşırken, Alexander Sörloth ve Anthony Musaba'da yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de transfer harekatı: Veerman imzaya, Sörloth ve Musaba pazarlığa!
Fenerbahçe’de saha içinde işler yolunda giderken, yönetim de teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda düğmeye bastı. Türkiye Kupası mesaisine başlayan ve Beşiktaş derbisi sonrası kısa bir tatile çıkacak olan Kanarya’da, transfer operasyonu 2 Ocak’ı beklemeden hız kazandı.

Fenerbahçe’de transfer harekatı: Veerman imzaya, Sörloth ve Musaba pazarlığa!

ORTA SAHAYA JOEY VEERMAN

Listenin ilk sırasında yer alan ve PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman ile büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Hollandalı yıldızın kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’de transfer harekatı: Veerman imzaya, Sörloth ve Musaba pazarlığa!

SÜRPRİZ TAKAS İHTİMALİ

Transferin detaylarında ise sürpriz bir takas ihtimali masada. PSV’nin Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski’yi kadrosuna katmak istemesi üzerine, yönetimin bu iki oyuncuyu kapsayan bir takas formülü üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe’de transfer harekatı: Veerman imzaya, Sörloth ve Musaba pazarlığa!

GOL YOLLARINDA TANIDIK İSİM

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin hedefindeki isim, Süper Lig’i yakından tanıyan Alexander Sörloth. Atletico Madrid’de forma giyen Norveçli golcü ile temaslarını sıklaştıran sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncu ile maaş pazarlıklarını sürdürüyor. Sörloth’un yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak bakması, transferin önündeki en büyük engel olan mali şartların aşılması için yönetimin elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe’de transfer harekatı: Veerman imzaya, Sörloth ve Musaba pazarlığa!

TEDESCO ÇOK İSTİYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun bizzat kadrosunda görmek istediği isim ise Samsunspor’un parlayan yıldızı Anthony Musaba. Bu sezon Samsunspor formasıyla çıktığı 22 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu için pazarlıklar başladı.

Fenerbahçe’de transfer harekatı: Veerman imzaya, Sörloth ve Musaba pazarlığa!

MUSABA’NIN SERBEST KALMA MADDESİ BELLİ OLDU

Karadeniz ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musaba’nın kontratında, Türkiye kulüpleri için geçerli olan 6 milyon Euro’luk bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Kariyerinde henüz kupa sevinci yaşamayan oyuncunun, şampiyonluk yolundaki Fenerbahçe’ye gelmeye hazır olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe’de transfer harekatı: Veerman imzaya, Sörloth ve Musaba pazarlığa!
